不算熱量也能瘦！百萬YTR甩13公斤 211餐盤是關鍵

百萬訂閱YouTuber魚乾透過社群平台分享減重經驗，她在3年內從64公斤減至51公斤，成功甩掉13公斤體重。（圖／魚乾IG）

魚乾表示，當時剛好接到減重合作案，起初抱持著「錢還是要賺」的心態參與，沒想到配合8週課程後，不僅體態改變明顯，更讓她找到能夠長期維持的瘦身方法。她在社群分享中提到，這次經驗徹底打開減重新世界的大門。

在飲食控制方面，魚乾最推薦的方式是「211餐盤」原則。這個方法不需要精算熱量，也不用忍受飢餓感，只要記住每餐的比例分配即可。具體來說，一餐中需要包含2份蔬菜、1份蛋白質、1份澱粉，透過大量蔬菜增加飽足感，蛋白質維持身體代謝，澱粉則不完全戒除以避免暴食情況發生。

魚乾也分享自己喜歡飲用燕麥豆漿飲，用來取代白飯、麵包等精緻澱粉類食物。她指出，燕麥屬於高纖維碳水化合物，搭配豆漿的植物性蛋白質，能讓血糖波動較為平緩，維持較長時間的飽足感，也比較不容易產生嘴饞的狀況。對於忙碌的外食族而言，這種一杯就能搞定的組合相當實用，既節省時間又能避免亂吃零食的問題。

水分攝取也是魚乾認真執行的項目之一，她每天會喝足3000毫升的水量。 （示意圖／Pixabay）

水分攝取也是魚乾認真執行的項目之一，她每天會喝足3000毫升的水量。魚乾表示，水分充足能讓新陳代謝運作順暢，身體也比較不會將口渴誤判為飢餓感，進而減少想吃東西的衝動。此外，充足的水分還能幫助消化、排水消腫，讓身體線條更加明顯。她提醒不需要一次大量灌水，而是平均分配在一整天慢慢飲用，讓身體真正吸收。

營養師一對一飲控指導是魚乾減重成功的關鍵之一。透過30分鐘的體態與飲食分析，先了解個人身體組成狀況，再依照個別需求調整飲食方式。若需要更多督促，還可以參加8週飲控課程，每餐都有專人追蹤指導，逐步修正飲食內容。課程結束後不只達到瘦身目標，更重要的是學會一輩子都能運用的飲控觀念，降低復胖風險。

魚乾也會採用「一天1.5餐」的彈性飲食法，其中一餐正常攝取主食與蛋白質，剩下的半餐則用優格、水果或沙拉補充營養。這種方式不會讓身體長期處於挨餓狀態，又能有效製造熱量差距，對於想要慢慢瘦身、又不想被飲控規則綁死的人來說相當友善。魚乾強調，重點不在於吃得少，而是吃得對，才能瘦得持久、瘦得穩定。

