不管未成年！3高中生性侵殺害女軍人 北韓震怒令：馬上處決

國際中心／游舒婷報導

北韓青少年犯罪問題日漸嚴重，近期更是發生一起震驚當地社會的重大案件，一名女性軍人休假返家途中，遭到3名高中生性侵殺害，雖然犯罪者未成年，但是北韓當局仍宣布立即處決3人。

北韓青少年犯罪日益嚴重，當局下令進行嚴格管控。（示意圖／翻攝自unsplash圖庫）

北韓高中生手段殘忍 性侵殺害女軍人

由南韓脫北者組織創立的媒體「SAND Times」報導，這起事件發生在黃海北道苔灘郡，今年夏天，一名女軍人休假返家途中，因為巴士故障而走路回家，她因為外表亮眼吸引不少關注，附近高中的三名高中生尾隨她後，將她帶到附近偏僻處並性侵，後續因為怕身分曝光，更進一步將女軍人殺害，帶著她的行李假裝沒事坐上巴士。

巧合的是，三名高中生坐的是跟受害女軍人先前的同一輛車，眼尖的司機發現行李後覺得可疑，並將車子開往警察局報警，隨後三名高中生被逮捕。

不管未成年 北韓當局下令：立即處決

參與調查的人員透露，受害女軍人在最後一刻曾哀求「至少讓我再見父母一面」，但仍遭到毒手，事件迅速上報後，雖然三名高中生尚未成年，但北韓當局仍下達立即處決的命令。

另根據媒體《Daily NK》報導，當地因為青少年犯罪頻繁，當局於10日召開緊急會議，下令展開「青少年不良行為全面整頓」行動，並編制掃蕩小組，安全部門與教育機構也同步展開盤查與管控。



