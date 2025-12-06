不管統或獨都是台灣人的合法夢想

賴總統提出的1.25兆軍購特別預算，引發到底要不要增加國防經費的論戰，統獨陣營各有不同主張。圖／總統府提供

施文儀／退休公務員

台灣的政治辯論，常常把「統」與「獨」變成對立的標籤，但真正該被批判的只有一件事──強制統。不論是中國提出的「和平統一」、或習近平一再重申的「不放棄武力」，以及國共同調的「堅決反對台獨」，其本質完全一致：都是剝奪台灣人民選擇權的強制統，只是換個說法。強制統的反面不是台獨，也不是統一，而是民主。

問題不在於主張統一，而在於否定人民做統或獨的夢的自由。中共以武力威懾台獨，國民黨又怪罪提升軍購與喊台獨惹禍，民進黨則被說成「草蜢仔挵雞公」，好像台灣做了什麼，中國才會打台灣；這類「強制不獨」的論述，本質與威權毫無二致。

民主國家的原則很簡單：人民的夢，不論他人喜不喜歡，都應該被尊重。

台灣的政治光譜非常多元而寬廣。有人想自然統，也就是維持現狀後，有朝一日以中華民國的形式「統一中國」。這在台灣只是基於歷史與民族情感所形成的夢，在中國卻被列為台獨之一。也有少數人主張強制統、立即統，但只要不拿紅錢鼓吹、未違法，仍然屬於民主社會容許的言論；另有希望台灣成為美國第51州的「美統」，以及懷念日治時期、主張台灣作為日本「南海道」的「日統」。這些都沒有對錯，只是民主社會裡自然存在的多樣性。

更多人是「天然獨」，也就是維持現狀下，讓中華民國在台灣繼續存在、繼續繁榮自由；隨著新生代越來越多以台灣作為自然認同，最終很自然地走向國家正常化。這同樣是一種夢，一種來自生活經驗、身份認同與價值選擇的夢。

然而，所有夢想都需要同一個前提：維持現狀。沒有現狀，就沒有夢；沒有安全，就沒有選擇。

賴總統提出的1.25兆軍購特別預算，就是為了不讓中國破壞現狀，使台灣仍然有資格、有空間、安全地去做自己的夢，有機會完成夢想。軍購不是挑釁，而是守住夢想的邊界。

反觀中國，許多人仍沉浸在「大一統」敘事之中，卻忽略一件最現實的可能：中國其實可能走向分裂。

自古中原大勢，合久必分、分久必合。中國內部的「強制統」已76年之久，在高壓統治下蘊釀「久合欲分」。未來走向分裂的可能性極高，若分成八國十國，也不意外。屆時台灣要與誰談統一？福建國？廣東國？江南國？又要與哪一個政權「和平協商」？根本沒有答案，何必急於當下做決定？

最務實的做法，就是靜觀其變、穩住現狀。等未來局勢明朗後，再由人民以民主程序決定台灣要走的路。

同樣地，如果台灣有一天真的決定「小而美」、選擇永久中立，或以自己的方式和平與世界共處，那也是人民的選擇，也是民主的價值。

所以整個問題的核心，從來不是統或獨，而是：拒絕強制統。

拒絕中國的強制統，也拒絕國內政黨迎合中國的「反台獨」言論，用威脅阻止人民做夢。

自然統也好，天然獨也罷，都是台灣人的合法夢想。而夢，要由人民自己決定，不是由外國政權，也不是由任何政黨替我們寫結局。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



