不管藍白怎麼合！蘇巧慧首場「母雞帶小雞」掃街 氣氛熱絡展氣勢

[Newtalk新聞] 民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（14）日前往新北市三重重新市場及中央市場掃街拜年，這也是她正式獲得民進黨提名參選新北市長後，首度在市場與民眾面對面互動。掃街過程中，不少民眾熱情上前握手、合影，更高喊「蘇市長」表達支持，現場氣氛熱絡。

此次行程，包括新北市議員顏蔚慈、彭佳芸、李倩萍、邱婷蔚，以及李坤城、李余典、陳啟能等服務團隊齊聚相挺，也是蘇巧慧獲提名後，首場以「母雞帶小雞」形式，與新北市議員共同掃街的公開行程。

蘇巧慧表示，擔任立委以來，她每年過年前都會固定走訪市場、傾聽基層聲音，和民眾一起除舊布新。這次在獲得民進黨提名後，依然延續相同心情，只是將拜訪範圍從選區擴大到全新北，希望與四百萬新北市民一同迎接新的一年，也爭取更多市民的認同與支持。

她指出，民進黨本來就是一個團隊，大家雖然來自不同背景，但因為共同認同民進黨堅守台灣民主、為台灣進步努力的價值，才能凝聚在一起。未來，她與新北隊將打出一致的氣勢，讓市民看見民進黨推出的市議員，都是最願意傾聽民意、最貼近基層的民意代表，也希望從市長到議員，市民都能夠認同民進黨的人選。

針對近期外界關注國民黨與民眾黨「藍白合」整合動向，蘇巧慧回應，自宣布參選以來，她始終按照自己的步調，走遍新北大街小巷，積極爭取市民認同。她強調，不論對手是誰，她真正的面試官始終是超過400萬名的新北市民。

蘇巧慧也表示，即使對手是否整合仍未明朗，她對團隊的要求始終一致，必須觀念新、要有創意、執行力更要強。她舉例，日前在土城舉辦「聖獺老公公冬日餅乾派對」，結合新北今年唯一獲獎的永續觀光工廠，活動名額一開放便迅速秒殺，顯示市民對創新活動的高度支持。

她進一步指出，自己經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》已超過五年，累積超過300集繪本故事，感謝許多家長帶著孩子參與活動，這也代表團隊長期用心理解親子家庭需求。她強調，未來將持續與新北市議員攜手，打造溫暖、創新、會做事的團隊，讓新北成為孩子們快樂成長的城市。

