不篩就罰爆！賓士男深夜猛撞待轉車 拒毒快篩慘吞18萬還被吊照

新北市三重區2日深夜驚傳一起令人怵目驚心的重大車禍，1輛賓士轎車在路口左轉時疑似操作不慎，竟高速猛撞正在路口待轉的白色自小客車，強烈撞擊力道不僅讓白車直接被推上分隔島，賓士車頭也瞬間扭曲變形，現場一片狼藉，畫面相當驚悚。

警方指出，事故發生於晚間10時40分左右，27歲黃姓男子駕駛白色賓士車，車上還載著22歲林姓友人，沿重陽路三段往重新路方向行駛，當行經中正北路口準備左轉時，疑似未注意路況，直接撞上34歲林姓女子駕駛、正在路口依規定待轉的白色自小客車。突如其來的猛烈衝擊，造成白車失控滑上分隔島，車體嚴重受損。

事故造成賓士車內的林姓乘客手腳出現輕微擦挫傷，所幸意識清楚，經送往三重醫院診治後並無生命危險。警方獲報後迅速到場封鎖現場，依規定進行測繪、拍照與事故處理，並對雙方駕駛實施酒測，結果皆為0，排除酒駕可能。

然而，真正引發外界譁然的，是肇事賓士車駕駛黃男的後續行為。警方依程序要求其接受毒品唾液快篩時，黃男竟當場拒絕。警方隨即向其清楚說明拒測的法律責任與後果，但黃男仍堅持不配合。最終警方依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項規定，對其開出18萬元高額罰鍰，並直接吊銷其駕駛執照，同時將肇事車輛當場移置保管，並依同條例第9項規定吊扣車輛號牌。

