「不簡單」！高市所陳堂昇榮膺全國模範公務人員獲總統接見

▲高市所陳堂昇科長在總統府大禮堂由賴清德總統親自接見。

【記者 王雯玲／高雄 報導】交通部公路局高雄市區監理所監理資訊科科長陳堂昇，長期深耕監理業務數位轉型，繼榮獲「114年行政院模範公務人員」由行政院長卓榮泰頒獎後，昨(19)日與全國模範公務人員代表共同前往總統府，獲賴清德總統親自接見。總統對於他雖行動不便，卻能展現毅力首創「AI智慧監理」的傑出表現深表感動，除在活動開始時特別拍肩鼓勵，合影時更親切垂詢並給予高度評價，直呼「不簡單」。

陳科長將對科技的熱忱轉化為守護道安的力量，主導「AI科技守護道安專案」，運用AI技術與大數據分析，精準辨識註銷及偽造車牌，成功查獲近400輛長期違規的「霸王車」，為國庫追回逾新臺幣2,000萬元欠費。手握9項國家專利的他，更積極建立跨機關五方合作模式，整合警政與停管資源提升執法效能，以科技結合溫度的服務典範，具體實踐了賴總統期許公務團隊落實「智慧繁榮」與「公平永續」的施政目標。

高雄市區監理所所長劉育麟表示，此份殊榮實至名歸，除行政院模範公務人員外，陳科長亦曾助高市所榮獲交通部114年道安創新貢獻獎公路監理第1名及透明晶質獎特優機關等肯定。這句來自總統的「不簡單」，不僅是對個人克服身體限制、勇於創新的最高讚譽，更是對全體同仁的莫大鼓舞，未來將持續以此為榜樣，致力為國人打造更安全、便捷且有溫度的監理服務環境。（圖／記者王雯玲翻攝）