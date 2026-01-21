不簽台南綠黨團「三點協議」？陳亭妃回「個體如何切割、不能幫無黨站台？」：簽字互信程度就不同

代表民進黨選台南市長的綠委陳亭妃昨日拜會台南市議會，但拒簽議員提出與郭信良切割等三點協議。綠委林俊憲今（21）日表示「賴主席一定會馬上叫她（陳亭妃）簽！」陳亭妃在提名記者會回應，要怎麼切割一個人？而且簽署了，是否代表不能幫無黨籍站台？她絕對答應自家議員需求，「但是應該不用簽下這三個字，好像已經互信程度就不同。」

陳亭妃昨日前往台南市議會拜會議長邱莉莉等超過20位「挺憲議員」，但民進黨團祭出「二〇二六民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並未簽署、僅表示「尊重」。

這三點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨四十週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。簽署的23位議員都是挺憲派。

對此，初選落敗的綠委林俊憲今日出席民進黨中執會前受訪表示，這是台南市面對的隱憂、危機，大家不能裝作這個裂痕沒有看見，需要候選人去排除，畢竟這些議員過去都曾經受到傷害，而這個恩怨是陳亭妃過去弄出來的，兩次議長選舉台南都發生叛黨跑票的事情，對議員傷害很大，需要一點智慧、耐心把他縫合。

至於若陳堅決不簽，是否影響未來議員團結？林俊憲再說，他不知道未來會如何發展，「應該是每個人看到那三點隨時都可以簽啦」，尤其對於在台南牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，身為一個市長候選人，不應該再跟他有一些奇奇怪怪的關係，或許也能假借議員的三點要求，對外界做一點宣示。

媒體追問，陳亭妃若向賴主席請益調和鼎鼐會如何？林俊憲直言「那賴主席一定叫她馬上簽吧！」

而民進黨中央下午舉行提名記者會，媒體會後問及，陳亭妃是否會為了黨內團結簽下台南市議會三點協議？

陳亭妃回應，基本上「清廉、勤政、愛鄉土」沒有任何折扣空間，一定要這麽做，但昨天簽署時，他們是好意到了現場後，對方突然遞出連署書，相信幾位被提名人也沒碰過這個狀況。

「你要切割任何一個人，我要問的是，那人要怎麼切割？」陳亭妃說，個體跟個體要怎麼切割，如果用這個標準，那如果下一個人反問她說，是不是要跟誰也切割？那請問她要怎麼回答？

陳亭妃再說，她認為在互信的狀況之中，就是大家大步向前，另外她也提到協議第二條，有所謂「不能幫其他黨派助選」，但其實昨天就有無黨跟其他黨派在現場，「那如果我簽了，是不是我不能幫他們站台？」

陳亭妃強調，她在很多的場合已經說了，民進黨議會黨團未來的正副議長「絕對是民進黨籍」。

陳亭妃最後說，一份連署書所有議員都簽了，然後等待妳簽署，這個在很多候選人身上沒有發生過，她會了解議員們的想法，若有需要她絕對全都答應，「但是應該不用簽下這三個字，這個好像已經互信程度就不同。」

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

