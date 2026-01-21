不簽3點協議！陳亭妃強調不替藍營站台：民進黨內有很多人我也要切割？

記者楊士誼／台北報導

立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，她於20日前往台南市議會拜會議長邱莉莉及民進黨團，被視為「大和解」的第一步。然民進黨團提出「2026民進黨勝選共同聲明」，陳亭妃並未簽署，雙方未達共識。陳亭妃今（21）日表示，黨團對外公布自己都尊重，但民進黨要過半，若無黨議員要她站台，自己卻說不行，「他自然就去幫謝龍介啦」，而她也強調，絕對不可能幫國民黨站台。

南市民進黨議會黨團的「2026民進黨勝選共同聲明」提出三點協議，第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

廣告 廣告

陳亭妃中午接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，黨籍議員對媒體所說的她都尊重，清廉、勤政、愛鄉土「這絕對是」，但若用此要切割誰，自己沒有能力切割哪個個體，「如果依照清廉、勤政、愛鄉土，那民進黨有很多人我是不是要切割？」她直言，清廉、勤政、愛鄉土沒有問題，但要怎麼切割每個個體？「整個是很含糊的」。

陳亭妃表示，她當時有說「這可能比較不適合拿出去，你們有什麼我都可以」，但黨團仍對外公布，自己都尊重。至於第二點「不能輔選其他黨派」，她指出，民進黨要過半，對市長候選人比較寬鬆，不像議員10％選票就能當選。無黨議員要邀請自己站台，自己卻說不行，「我就把這一半的切出去，他自然就去幫謝龍介啦」，而她也強調絕對不可能幫國民黨站台。

陳亭妃也表示，現場也有許多無黨跟其他黨派的議員在內，「你怎麼跟我說這些可以那別人不行？」她也直言，自己未來是「公共財」，要輔選的是所有民進黨議員，不可能獨偏誰，希望的是民進黨都能全壘打，2026台南大贏，為2028總統賴清德的連任奠下底氣，「如果南部沒辦法大贏，他怎麼補北部？」她也表示，郭信良在這場選戰完全沒參與，莫名其妙被提出來做提款。至於以後是否與郭信良合體？陳亭妃也直言「大家都想太多了」，自己非常清楚講過「當然要民進黨提名的正副議長候選人」。

更多三立新聞網報導

陳亭妃不簽3點協議！林俊憲喊裂痕不能裝沒看見：賴主席一定叫他馬上簽

拜會未達共識！綠議會黨團祭三協議要求「切割郭信良」 陳亭妃未簽署

傳1月底徵召何志偉選桃園市長？民進黨：選對會迄今為止完全沒有討論

綠初選落幕！賴清德1/21提名3縣市接班人 邀陳其邁等現任首長合體交棒

