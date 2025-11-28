不糾結星座Top 5出爐！唐綺陽揭第一名「通常害別人糾結」

現代人身心壓力沉重，「文明病」盛行，許多人因過度內耗、情緒壓抑而陷入糾結與焦慮。創作者也不例外，YouTuber們常因網友留言、作品成效而備受影響。對此，唐綺陽特別從十二星座角度切入，分析哪些星座最不容易陷入糾結，並揭開他們得以保持灑脱的原因。

Top 5 天蠍座：痛到極致後變豁達

唐綺陽指出，天蠍座原本容易較真、渴望證明自己是對的，因此常糾結於細節或情緒。然而天蠍一旦被生活磨到某個程度，或年紀累積到一定階段，反而會突然「看開了」。「受過傷、痛到極致的天蠍，往往會成為最豁達的一群。」唐綺陽說。

Top 4 金牛座：淡薄安定，不爭不搶

金牛座名列第四，理由是他們天生追求生活簡單安穩，不喜歡紛爭、不愛勉強自己，屬於「想好好過日子」的一群。聽到這段分享，理科太太不禁頻頻點頭贊同，但唐綺陽表示對於受過傷還願意衝鋒陷陣的理科太太抱持尊敬與佩服。

Top 3 射手座：天生不糾結，或是裝作不糾結

第三名的射手座以「真心不糾結」著稱，但唐綺陽補充，射手也分成兩派：一種是打從心底灑脫不留念；另一種則是向索艾克一樣的「迴避型射手」，透過假裝沒這回事來逃避痛苦。她笑稱：「能裝沒事裝到自己都相信了，也是射手的一種本事。」

Top 2 摩羯座：歷盡滄桑後，變成真正的豁達

摩羯座排名第二，看似嚴肅、壓抑，但其實豁達程度與「吃過多少苦」強烈相關。唐綺陽表示：「會變得豁達的摩羯，多半是因為他們看得多、受得多。歷經滄桑後，他們什麼都看透了。」

Top 1 雙子座：快速遺忘，把糾結丟給別人

榜首雙子座最不糾結，但唐綺陽語帶幽默地指出：「因為他們常把糾結丟給別人。」雙子座擅長快速切換、迅速遺忘不快，因此看似灑脫無負擔。關穎立刻舉手表示自己的兩個孩子都是雙子，每次吵完架兩人都立刻像沒事一樣，反而是他自己比兩個孩子更容易糾結，可見雙子的「心大」與天生跳躍思維。