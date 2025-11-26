不約而同的超能力 匯成光復一道光

今天上人行腳下午在新竹靜思堂，新竹志工分享到花蓮光復，當鏟子超人的點點滴滴，其中有不少人都自動自發當起了，各功能的"超人"，包含輔具團隊、再生電腦、甚至還有慈青都投入其中，囊括不同職業、年齡，共同齊聚光復，共同一心，都是為了幫忙這塊土地，也證明只要有心，做任何事情都不難。

慈濟志工 林雅芳：「我在光復車站前，看到好多慈濟的帳棚，這時我心想我走進了慈濟，真正的選對了。」

新竹慈濟人，用愛接力援助花蓮、光復鄉，從每一個小點，慢慢擴大成面。

慈濟志工 陳姝樺：「我以前的保母 我的鄰居，就一直call我說，他們也想要當那個鏟子超人，問我說哪裡可以去報名，我說你只要人到火車站，就一定會有導引你的人 ，一定有事情可以讓你做這樣子，然後他們說 可是有些時間，他沒辦法配合 他們就用捐款。」

他們有著不同職業、年齡，卻同樣把援救鄉親的責任，放進心中，過程中交織出的，愛與善的印記，都為這群熱血志工，生命寫下精采篇章。

慈濟志工 陳姝樺：「包含我們再生電腦，還有輔具的部分，就是一條龍 一連串，為光復一起付出。」

證嚴上人開示：「幾萬人湧進了花蓮，看了這麼的大家那樣的踴躍，而且超人 那個鏟子，也是大家有的人，要去就已經知道 ，怕到了沒有工具，有人總是自己帶工具去，那當地的人也是知道 ，有人來啦 趕快去找 去準備 ，這種全省大家共同匯合。」

大愛熱情，在新竹志工身上實踐，再生電腦團隊，為了不讓光復學子們課業落後，提供150台電腦設備，讓他們回歸校園不擔憂。

慈濟志工 方奇輝：「你提供她(受災鄉親)了，這個代步工具，她就能因為從床上下來，走出這個戶外，所以我們看到她，她那時候看到這個東西，她們兩位是很感動的，因為她覺得說，她人生又有希望了。」

不只是校園有愛的澆灌，鄉親家中也同樣不能少，輔具團隊，穿越夜色與山路，只願看見居民、重拾笑容。

證嚴上人開示：「這麼多人只是為一件事情，就是愛的關懷 有人 多少的人，沒有用過鏟子 或是說摸過，但是去到那個地方，他就人人有功能 人人無所不能，所以人只要有心，不怕沒有力量 人人有心，所以看到愛是多重要。」

有了全台愛心匯聚，這刻大家心念一致，都是為了守護，這片滋養你我生命的這片土地。

