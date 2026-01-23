不純物超標 常用過敏藥已售28萬錠

食藥署近期公布，常見過敏藥「美時停敏膜衣錠」，在連續性安定性試驗中，總不純物含量超標，可能影響藥物品質。全台醫療院所、藥局皆為這款藥品的出貨對象，目前已有28萬3000錠售出，食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合，立即停止調劑、供應，民眾若對用藥有疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

「美時停敏膜衣錠」為處方藥，主成分為desloratadine，長庚醫院腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，這是常見的抗組織胺，常用於過敏方面疾病，包括流鼻水、鼻炎、皮膚過敏、止癢、感冒等，各科別都很常使用。

美時化學製藥股份有限公司近期主動通報，「美時停敏膜衣錠」在連續性安定性試驗時，有「總不純物」含量超出檢驗規格上限的情形，可能影響藥品的品質，因此啟動回收。顏宗海表示，藥物安定性試驗，主要是在研究藥物品質受環境因素如溫度、溼度、光線等影響，確保藥品使用時的有效性及安全性。

顏宗海解釋，藥物必須「單純」，當檢測出不純物超標，也就意味著摻有雜質、藥物容度不純。基於擔心藥效受影響，就必須下架回收。他也提醒，若民眾發現拿到該批號藥物，可盡速拿回醫院回收、換藥。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄指出，「美時停敏膜衣錠」的不純物規定上限為0.5％，批號E12161的藥品不純物超過規格上限的「一點點」，這批藥品已售出28萬3000錠，製造日期是113年10月27日，效期有2年。

不具名耳鼻喉頭頸外科醫師認為，「總不純物含量超標」雖不等於一定會造成臨床不良反應，但代表藥物品質不再被保證，在特定族群、長期使用或高劑量情境下，潛在風險不可忽視。

黃玫甄指出，「美時停敏膜衣錠」112年用量為1233萬2008錠。若藥商未依規定，在2月12日完成回收，將依《藥事法》第91條規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。這款藥品尚有其他批號的庫存，約6.5個月用量，另國內有1張同成分、同劑型、同劑量的藥品許可證可替，不至於影響民眾的用藥權益。