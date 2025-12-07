不累不累！法拉利姐合體薔薔 網友揚言「X她」怒回擊

薔薔合體「法拉利姐」張婷婷現身戶外活動。（圖／趙世平攝）

「法拉利姐」張婷婷和藝人薔薔7日在西門町合體亮相，引起民眾熱烈討論。兩人首次聯手，不僅在街頭吸引眾人目光，日前還共同錄製了Podcast節目。張婷婷身著招牌鈔票裝現身，分享了她近況點滴，包括每月租金、賺錢情況，以及面對粉絲時的特殊經歷。

薔薔合體「法拉利姐」張婷婷現身戶外活動。（圖／趙世平攝）

薔薔近日在西門町現身，身旁穿著招牌鈔票裝的正是張婷婷。兩人首度合體，吸引了大批民眾圍觀。當被問及拍照費用時，張婷婷表示，拍照需要支付100元，現在則漲到200元。薔薔也分享道，她以前在三重夜市看到張婷婷時，對方同樣向她收取了100元拍照費。

張婷婷則透露，她之所以認識薔薔，是因為曾看過薔薔為狗狗飆罵鄰居的影片。除了街頭偶遇，兩人最近還合作了Podcast。張婷婷在節目中回憶，自己剛開始躍上新聞版面時，經常被人指指點點。在薔薔的提問下，她不僅透露自己目前仍是單身，還坦言曾有人開價只為約她出去。

張婷婷久違現身媒體鏡頭前，分享近況。？（圖／TVBS）

談到近期的經濟狀況，張婷婷表示，中秋節後情況有好轉，她曾在花蓮演出，中秋節當晚工作17小時，收入超過5萬元。不過她也強調，收入並不穩定，有時賺得多就會休息一週。

目前張婷婷居住在新北市萬里，每月租金為8500元。聊天過程中，兩人一度因為太過興奮而聊到脫離主題。她還分享了遇到不理智粉絲的經歷，曾有人揚言要殺她和她的經紀人。儘管如此，張婷婷仍保持著直言不諱的個性，並表示這樣的生活方式對她來說或許「不累不累」。

