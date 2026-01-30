不結婚不買房 林予晞拆解人生必填題

林予晞率真生活，對於婚姻、買房有自己想法。（陳俊吉攝）

林予晞演出公視台語台《人生只租不賣》，劇中是神祕的資深租賃管理員「嵐姐」，專攻高端VIP客戶，能解決同事難題的美魔女。談到租屋，她經驗滿滿，大學離台到美國德州念書，很早習慣沒有固定居所的生活，「那時候連二手車都負擔不起，一年搬一次家是常態。」畢業後任職空服員，世界各地飛來飛去，直到返台進入演藝圈，漂泊感依舊存在。

她坦言自己是「租屋派」，從來不覺得一定要有一間「自己的房子」才算安定，覺得人生不帶來、死不帶去，維持當下好的生活品質，比硬要拿出積蓄買房重要。而搬家這麼頻繁，被問打包祕訣？她笑說，該丟的東西都丟光了，唯一留下的就是底片，到現在都沒有壞，這也代表珍藏的時光。

劇中探討新世代不同的居住型態，觸及租屋許多層面，包括偽貧戶搶社宅、年輕人沒錢買房等狀況，還有歧老問題，林予晞有感表示，台灣是高齡化社會，仍存在「不租屋給60歲長輩」的現象，「大家對於現實會有想像，用想像去規畫未來，也許覺得不可行，但想像終究會慢慢化解，真正面對人、跟人互動，很多擔心反而會消失。」

面對買房跟婚姻的社會期待，林予晞反問：「41歲了，還需要勉強自己嗎？」她認為，婚姻、生育與買房，早該從人生必填題中被拆解出來。她選擇持續進修，將資源投資在自己身上，現已經從台北大學社會系碩士班畢業，未來想持續攻讀博士或是出國留學等，她形容「讀書太好玩了」，那是一個能讓自己充電的時候，也讓她在角色之外，保有穩定的自我成長。