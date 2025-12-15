不給升遷就恐嚇？前浩鼎人資長自爆「我會泰拳、抽屜有槍」 還上網狂黑公司

浩鼎公司外觀照。翻攝自浩鼎公司官網

浩鼎生技公司前人資長兼行政管理處處長張博仁不滿升遷未果，竟威脅公司執行長、同事「我會泰拳」、「抽屜裡還有一把槍」，誇張行徑讓公司忍無可忍決定解雇他；豈料他變本加厲，上網散布關於浩鼎的不實言論，公司憤而提告，台北地檢署偵結，依恐嚇、妨害信用等罪起訴張博仁。

起訴指出，張博仁前年升遷失敗後，竟開始自稱「我是用拳頭處理事情」、「以前在科羅拉多州作夜總會保全，也加入過洪門」、「當過流氓、練過泰拳」、「就是要讓她（執行長）知道我不好惹」字句帶有恐嚇之意，讓同事們心生恐懼。

不僅如此，張博仁還不斷在網路上張貼浩鼎公司不實言論，像是在公司Google評論頁面寫下「在這公司上班很爽，真不知道花百來萬月租金，租辦公室幹嘛？」但其實，在家上班其實是張博仁在擔任人資長時自己頒布的規定，如今卻反咬公司一口。

此外，張博仁會在浩鼎相關的股市新聞下方留言：「股票不是看技術面！沒有錢還發年終獎金？」、「執行長薪酬不經過薪酬委員會！」等，讓公司感到相當困擾。

更離譜的是，張博仁還公然貼出浩鼎公司內部墊子郵件及解任通知書，宣稱自己遭到職場霸凌，「展現了企業在處理員工事務時的冷酷無情」，這些舉措讓浩鼎公司及公司執行長不堪其擾，憤而提告。

北檢檢察官調查認為，張博仁無故洩露浩鼎公司的工商秘密、毀損公司的名譽及信用，還基於恐嚇犯意，恫嚇執行長及公司員工，讓他們心生畏懼，因此依法起訴。



