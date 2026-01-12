不給小15歲尪碰！蕭淑慎同意「花錢洩慾」 婚姻觀連薔薔也震驚

蕭淑慎2017年與小15歲老公梁軒安結婚，近日上節目分享婚姻觀。（圖／翻攝自梁軒安、薔薔臉書）





女星蕭淑慎2017年與小15歲老公梁軒安結婚，未料男方遭控騙財騙色、性侵，掀起各界熱議。對此，蕭淑慎近日登上薔薔Podcast節目《薔栗膠》，分享自身的婚姻觀念，坦承早就不給老公「碰」，對方有需求可以花錢解決。

被問到夫妻間的相處之道，蕭淑慎坦言「你不要管他，他也不要來管你。」她提到很多人說梁軒安是吃軟飯，「他真的很可憐，軟飯沒吃到就算了，還要背一個吃軟飯的名聲。」有時候就連老公都會忍不住問「你到底是不是我老婆？」認為夫妻間應該有難同當。

不過蕭淑慎不這麼覺得，「如果你今天自己去外面瞎搞，然後給我闖了什麼禍，如果因為我是你老婆，所以要跟你有難同當，你問過我了嗎？」蕭淑慎也提到，其實男人偷吃對她來說並不算什麼。

蕭淑慎澄清，自己觀念保守，婚後並沒有採取「開放式關係」，但她不會管另一半，甚至脫口「我早就不想給他碰了。」她解釋並非因為男女關係的問題，而是雙方三觀不合、摩擦太大而影響感情。

蕭淑慎直言自己的心態是，「我只會跟他說，你最好花錢就算了，不然到時候一堆麻煩，但花錢不要被拍到，不然很丟臉。」甚至當她聽到梁軒安誇讚別人的小孩可愛，她也直接回應，「我說你就去生啊，漂亮帶回來，不漂亮不要帶回來。」讓薔薔也直呼「前衛」。



