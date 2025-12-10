不給川普面子！泰柬衝突急升溫 泰：別拿關稅當武器

泰國外交部長更直言，關稅是貿易談判的一部分，不應被美國總統川普拿來作為施壓泰國的籌碼。（圖／美聯社）





泰柬邊境衝突急速升溫。柬埔寨指控，泰軍9日上午出動F-16戰機空襲爭議邊境，平民住宅遭到轟炸，多棟房屋被炸出大洞，牆面滿是彈孔。地面部隊同時推進，坦克壓境砲火不斷，居民措手不及，只能倉皇逃往避難處。柬方批評泰軍行動「殘暴且毫無人道」。

有柬埔寨邊境居民表示，泰軍火力來得太快，迫使他不得不逃離家園，房子幾乎被徹底摧毀。民眾以手機拍下爆炸瞬間，只見濃煙直竄天際，顯示戰火已逼近平民生活區。柬埔寨政府強調，泰方從8日起連續攻擊，迫使柬方啟動反擊。

然而泰國則強調，衝突並非由泰方挑起。泰國外交部長表示，目前的情勢中，泰國絕非先動手的一方，強調軍事行動是基於防衛需求。面對外界關注，泰國態度並未因美國立場而軟化，反而對川普提出的停火協議展現出罕見強硬。

泰國外交部長更直言，關稅是貿易談判的一部分，不應被美國總統川普拿來作為施壓泰國的籌碼。話語中幾乎沒有替美方保留任何外交空間，被外界解讀為「不給川普面子」。

川普則回應，美方將在近日與泰柬兩國進行通話，希望阻止衝突進一步擴大。但彭博社分析，泰國此時突然態度轉向強硬，恐怕與明年三月即將登場的眾議院大選有關，不排除藉由邊境衝突操作民族主義，鞏固執政支持度。

在雙方都堅稱「不是先動手的一方」的情況下，泰柬情勢持續緊繃，短期內恐怕難以降溫。

