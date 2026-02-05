不給拖鞋、入住延退房變早！常客實住感嘆：國旅真的變了

生活中心／游舒婷報導

因為配合政府政策，飯店開始不提供一次性用品，但這讓不少遊客覺得相當不便。一名網友分享近期的住宿經驗，自己到常去的飯店住宿時，不僅沒提供拖鞋，入住時間還延後、退房時間甚至提早，文章曝光後，也引起眾人的討論，不少人感嘆「國旅」真的回不去了！

網友點出現在國旅問題，引起討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）

該名網友在「好想住飯店、好康.踩雷不藏私 」中發文表示，自己是住到喜歡的住宿會再回訪的旅客，但最近住宿時，發現飯店不僅沒提供拖鞋，入住時間還從下午3點延到4點；退房時間也從12點提早到11點。

他表示，因為上一次的住宿經驗，讓他再入住時沒有注意到入住、退房時間，他承認是自己的疏忽；不過，同時他也觀察到，過去飯店早餐總是大排長龍，但是現在人潮減少，飯店公共設施包場的經驗也變多了，讓他感受到明顯對比。

發文的網友也直言，自己已經8年沒出國，國外住宿經驗已相當模糊，看到網友的發文，留言處就有不少網友推薦他出國玩：「雲南的飯店12:00 in、14:00 out，不知道為什麼人家可以這樣…一個晚上不用1000台幣、附早餐，二大二小可住」、「沒有備品我覺得做環保很OK，但是國旅的房價真的是嚇鼠（死）人，還是加點錢買張日本機票實在」、「而且沒了備品，住房時間縮短、還漲價」。不過也有人幫國旅說話，認為現在飯店人員難做，薪資低、又不像國外有小費文化，缺工的狀況下造成營運的惡性循環。

