不給活路了！北市非法「日租套房」罰30萬不改就斷水電

【記者張綵茜／台北報導】全台非法旅宿（俗稱日租套房）亂象層出不窮，台北市因旅遊需求高，長期成為違法旅宿黑數最多的縣市。為強力遏止亂象，台北市觀傳局今（12日）宣布，自2026年起加重裁罰，非法旅宿業者一旦遭裁處怠金30萬元仍未改善，將直接斷水斷電，全面封殺違法經營空間。

觀傳局說明，針對非法日租套房，去（2025年）共裁處352次、罰鍰達2841萬元；自2026年1月1日起，台北市將加重取締非法旅宿力道，原本須裁罰2次怠金才會斷水斷電的規定，將調整為僅裁處1次怠金30萬元後，即可依法執行斷水斷電措施。

廣告 廣告

觀傳局指出，依規針對非法刊登廣告，將依法處以10萬至150萬元的罰鍰；非法經營日租套房，則將面臨10萬至200萬元罰鍰，並勒令歇業。

觀傳局提醒房東，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除被斷水電外，還會被國稅局、建管處找上，提高課稅金額或處以罰鍰。

觀傳局補充，許多檢舉案件顯示承租人承租房屋後，在未告知房東情況下轉作經營日租套房，若經發現且涉及違建將送查報、拆除，房東除需負擔拆除費用，可能還要循法律途徑向承租人求償建物損失。

台北市非法經營日租套房，最高可處200萬元罰鍰。台北市觀傳局提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

