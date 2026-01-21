不給活路！基輔零下13度停電無暖氣 俄空襲炸爛剛修好的供電設備

編譯曾宜婕／綜合報導

基輔零下13度缺水缺電！據《基輔獨立報》20日報導，俄羅斯連夜向烏克蘭發射超過300架無人機以及數枚飛彈，導致基輔一半的住家斷電、沒有暖氣，截至週二晚間，仍有百萬人身陷停電困境。 BBC報導指出，許多烏克蘭人民認為，今年的冬天的情況比以往更加嚴峻，卻遲遲不見停火曙光，俄羅斯不斷的大規模空襲讓民眾內心承受極大壓力。

俄羅斯在夜間大規模空襲烏克蘭。（圖／翻攝自X平台 @ZelenskyyUa）

俄羅斯徹夜空襲烏克蘭

烏克蘭空軍20日表示，俄羅斯在夜間共發射了18枚彈道飛彈、15枚巡弋飛彈，以及多達339架無人機，主要目標對準基輔，此外還鎖定關鍵基礎建設，以及供應核電廠電力的變電站，導致基輔一半的地區停水停電，城市頓時陷入一片黑暗。

聯合國國際原子能總署（IAEA）表示，數個對核能安全至關重要的變電站在攻擊中受損，而通往其他核電廠的輸電線路也受影響，烏克蘭有超過一半的電力供應依賴核能。此外，曾發生全球最嚴重民用核災的車諾比核電廠，也在週二上午喪失了所有外部電力供應。當局隨後表示，該廠已重新恢復電網連接。然而，截至週二晚間，仍有100萬人處於斷電狀態。

供電才剛恢復，立即被空襲摧毀

基輔市長維塔利．克里契科（Vitali Klitschko）表示，自1月9日俄羅斯大規模空襲以來，工作人員沒日沒夜的搶修，好不容易有近80%的建築恢復供電，但這些努力卻在一夜之間被摧毀。

《基輔郵報》總編輯納海洛（Bohdan Nahaylo）受訪時表示，俄羅斯近期攻擊的規模和頻率是自2022年俄烏戰爭以來「前所未見」，國內才剛修好電力設施，就馬上會有新一波的無人機和飛彈攻擊，烏克蘭即將發生人道危機。

此外，納海洛指出，停電的衝擊不僅限於暖氣供應，「高樓層的電梯、網路斷線，人民被迫活在黑暗中」，沒有電力供應的情況下，在平均零下15度的氣溫生活，已經對烏國人民造成嚴重的「心理創傷」。

世界注意力正在從烏克蘭轉移

雖然烏克蘭已經準備啟動「新防空作戰模式」，預計將徹底改造防空系統，但納海洛直言「援助的數量和穩定性完全不夠」，美國的拖延也連帶影響歐洲交付軍武的速度。此外，但納海洛警告，全球的注意力正逐漸轉向他處，地緣政治糾紛、世界經濟論壇（WEF）等事件正佔據頭條新聞。他強調：「這種分心是非常危險的。」他也引述了烏克蘭情報機構的警告「俄羅斯甚至可能正在考慮襲擊核設施」。

澤倫斯基也在週二表示，俄國歐洲夥伴正代表烏克蘭向美國購買飛彈，而美歐之間日益緊張的關係，可能會損害烏克蘭自衛的能力，在飛彈防禦方面，關鍵仍掌握在美國手中。他直言：「烏克蘭人的安全，很大程度上取決於歐洲與美國的團結。」

