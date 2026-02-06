不給看機密？李貞秀第一份公文討「這數據」

▲劉世芳拒給機密文件！李貞秀首份公文討「這數據」：政府給不給？（圖／李貞秀臉書）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀，國籍身分引發質疑，內政部長劉世芳日前下令，在爭議釐清前不提供「密件以上」資料。對此，李貞秀今（6）日發文，強調監督不該有空窗期，更不應被政治口水掩蓋。她表示自己已依法就職，與其深陷身分爭議，不如優先行使憲法賦予的監督權，已對內政部發出第一份索取資料公文，討要一份攸關全民生計的數據。

李貞秀提到，這份公文正是政府長期說不清的「空屋真相」。她要求內政部清楚交代全台近五年的空屋數與空屋率，若政府連「房子空在哪、空多少」都掌握不到，憑什麼宣稱正在落實居住正義。李貞秀強調，這並非國安機密，而是關係到年輕人買不起房、租屋族負擔過重的基本民生。她直言，行政機關的本分是接受監督，而非評論立委資格，反諷內政部長劉世芳近日的評論是失職。

公開向內政部叫板，李貞秀問這份非機密資料到底「給，還是不給？」。她強調，團隊與在乎居住正義的台灣人民都在看。李貞秀反制「資料封鎖令」的第一步，內政部究竟會依循禁令強硬拒絕，還是會針對非機密民生數據予以提供，外界都在看。

