不給糖就搗蛋! 天母街頭擠爆 小孩扮"測速照相"創意滿分
萬聖節這天，天母街頭再度熱鬧起來。沿路各種卡通角色，還有家長把小孩變成垃圾桶、爆米花，甚至測速照相，創意滿滿。附近店家也是儀式感十足，準備了大量糖果，要讓大小朋友來討糖，不搗蛋。
家長：「想說找一個有小孩的卡通，然後就想到蠟筆小新。」特別把眉毛畫粗，蠟筆小新、動感超人和肥嘟嘟佐衛門，上街討糖。一年一度，小公主、小王子、各式卡通動畫角色，佔據台北市天母街頭，萬聖節這天非常熱鬧。
萬聖節天母「搞什麼鬼」嘉年華活動滿滿人潮，各種角色都出現街頭。（圖／民視新聞）
小朋友：「（你扮什麼）小丑，（那你有嚇到別人嗎）有。」小朋友：「（你裝扮成什麼）爆米花，（那你會被吃掉嗎），不會這是紙。」不只小丑、爆米花，還有垃圾桶，就連"測速照相"也來了，閃光燈閃閃閃，逼真度百分百。天母忠誠路二段上，31號晚上各種角色，想的到的、想不到的都來了。小朋友：「不給糖就搗蛋。」
周遭店家也儀式感滿滿，準備很多糖果讓小朋友們來討糖。（圖／民視新聞）
沿路店家更是儀式感滿滿，準備糖果迎接，不讓小朋友們空手而歸。店家：「八千人，不夠絕對不夠，八萬人我們預算沒有上限，只要小朋友開心，我們都拿得出來我們就開心了。」光是要領糖果，就必須排隊，更別說人行道上幾乎是寸步難行，只是每到10月31，天母的搞什麼鬼萬聖節嘉年華，都不能錯過，畢竟小朋友不只能吃糖，還能成為自己想變成的各種角色。小朋友：「HappyHelloweem，萬聖節快樂。」
原文出處：不給糖就搗蛋！天母街頭擠爆 小孩扮「測速照相」等趣味造型
更多民視新聞報導
夏于喬曝「邊界感」底線 曾叮囑老公：接送女生要報備
隱匿處分財產欠稅165萬元 聲請管收獲准急提清償方案
20年老校角落變魔法廣場！呂家愷化身獵魔女團華麗登場
其他人也在看
台首例非洲豬瘟基因定序出爐 應變中心：重組株，無法確認來自中國或越南
台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，10月中被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。非洲豬瘟中央災害應變中心（後稱應變中心）持續運作並於今（31）日召開第43次會議，由農業部常務次長杜文珍視訊主持，並由動植物防疫檢疫署署長杜麗華進行會後記者會說明。關於外界關心非洲豬瘟病毒基因定序的結果，獸醫所表示，確認基因為重組株，與中國及越南的病毒株相似度分別99.95％與99.92％，雖無法確認病毒是來自中國或越南，但會善盡責任，將相關資料提供給世界動物衛生組織（WOAH）。防檢署署長杜麗華表示，在昨晚澈底完整的清消前，環境採樣結果仍有3處呈現病毒核酸陽性，顯現現場案例場清潔狀況不佳，而在昨日中央災害應變中心也立即請求國軍支援，並請獸醫所2名專家進行現場指導，截至目前為止，國軍仍在執行雜物清理、環境現場清潔，中央災害應變中心也會持續監測和維持防疫強度，要請全國夥伴上下一心，共同防疫。獸醫所所長鄧明中表示，我國首例非洲豬瘟病毒定序，經過比對確認為重組株，和基因庫比對後，與中國大陸和越南的重組株，病毒株的相似度分別為9台灣好新聞 ・ 13 小時前
輪椅網球／2025永達盃高雄戰火延燒 日本好手強勢卡位四強
2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽戰火在高雄橋頭竹林網球中心持續延燒，日本選手再度於賽事中展現強勢競爭力，除了男子單打頭號種子荒井大輔無懸念搭上四強列車外，曾兩度（2017及2023年）奪下過...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
萬聖節「孩子學校沒變裝活動」她認鬆口氣 家長秒懂：超讚的
今（31日）迎來萬聖節，不少民眾費盡心思裝扮，只為營造節慶氣氛，有網友表示，孩子讀公幼，學校沒有規定孩子們必須在萬聖節這天換裝打扮，對此原PO也坦言鬆了一口氣，引發網友討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 19 小時前
萬聖節「不給糖就搗蛋」 基隆百福消防分隊化身防火小學堂
隨著萬聖節到來，基隆百福消防分隊日前迎來一群特別的小客人！來自七堵區小象幼兒園的三十多位小朋友，穿著各式可愛的角色服裝，興高采烈地前來消防隊「要糖果」。現場氣氛熱鬧歡騰，笑聲不斷。消防人員面對這群天真可愛的孩子們，笑著說：「要糖果沒問題，但要先乖乖聽消防叔叔的話！」小朋友們立刻聚精會神，聆聽消防人員講解生活中重要的防火知識。小朋友們超認真聽講，例如如果火災報案時如何清楚表達「誰、在哪裡、發生什麼事」、發現火災時要冷靜並大聲呼喊「失火啦！」求救，以及提醒小朋友在家裡「絕對不能玩火」，要養成安全用火的好習慣。在消防人員生動有趣的互動中，小朋友們一邊回答問題、一邊搶答示範，笑聲滿滿、氣氛歡樂。活動最後，小朋友們順利通過「防火小測驗」，開心地獲得糖果獎勵，笑容滿面，現場洋溢著節慶的歡樂氛圍。透過萬聖節這樣充滿童趣的節日活動，將防火、防災觀念以遊戲與互動的方式傳遞給孩子們，是最有效也最溫馨的宣導方式。從小培養正確的防火觀念，不僅能提升孩童的安全意識，也能進一步帶動家庭落實消防安全。百福分隊長李源明說，防火觀念不能搗蛋！希望藉由這場寓教於樂的活動，讓「防火安全」的種子在孩子們心中發芽成長，為每一個台灣好新聞 ・ 9 小時前
2025全台萬聖節TOP 29活動總整理！高雄衛武營巨型大南瓜、天母搞什麼鬼、六福村墓碑鎮...
10/31萬聖節即將到來，各縣市也紛紛推出各式各樣的萬聖節系列活動，舉辦奇幻搞怪的萬聖節嘉年華派對，不但有各式市集小攤可以逛逛買買吃吃，還有萬聖節變裝遊行等精彩活動，一起來參與好玩又充滿樂趣的鬼怪狂歡盛典吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前
繼「天價香蕉」後又一神奇藝術品上架拍賣！卡特蘭名作黃金馬桶《美國》，1000萬美元起標
跨國拍賣平台蘇富比（Sotheby’s）宣布，將上架一款特殊藝術作品，由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作、取名《美國》（America）的純金馬桶雕塑，這件作品並不是第一次出現在公眾面前，過去它的一個版本，被放置在紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）展出，甚至因為一次小插曲，意外和總統川普（Donald Trum......風傳媒 ・ 10 小時前
曾起心動念要跟郝龍斌拚台北市長 沈富雄爆當年棄選原因
民進黨布局2026縣長選舉，民進黨啟動提名，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農31日前往民進黨黨中央，遞交爭取台北市長提名的意願表。他相信絕對可以成功。前立委沈富雄表示，他當年有一度起心動念要跟郝龍斌選台北市長，那時因為他的民調沒有達到24%，他才不選，因為丟臉嘛。中時新聞網 ・ 10 小時前
掉漆! 警拿"300萬現金"誘捕車手遭劫 3匪落網1在逃
社會中心／莊立誠 蔡承翰 台北報導網友PO文，說昨天在民權東路三段目擊當街行搶，後來發現其實是5名便衣刑警設局埋伏要抓詐騙集團。沒想到，四名詐團成員有三人趁亂逃走，被害人帶來面交的300萬元現金也被劫走。而且至今還有1人在逃，三百萬現金也還沒追回。民視 ・ 10 小時前
水腫不是因喝太多水！醫揭3大元凶「增加肌肉量」是關鍵
水腫常被誤認為是喝太多水所致，但敏盛綜合醫院一般外科主治醫師陳榮堅指出，水腫的主要原因其實是代謝與循環功能不佳，與脂肪過多、缺乏運動及飲食中鈉含量過高等因素密切相關，而非單純因為水分攝取過多。中天新聞網 ・ 21 小時前
黃牛夫妻不知悔改再被逮！權志龍演唱會「假帳號大量搶票」
全台最大黃牛夫妻再度涉嫌販售GD演唱會門票被逮！日前才因販售周杰倫演唱會黃牛票遭起訴交保，如今又被檢警查獲重操舊業。檢警調查發現，這對夫妻自2016年起便全職從事熱門票券轉售，多年來不法獲利高達2700多萬元。丈夫遭聲請羈押，妻子則以15萬元交保。此案再次凸顯黃牛票問題的嚴重性，以及執法單位打擊此類不法行為的決心！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
非洲豬瘟基因定序出爐! 與"中國.越南"相似度逾99%
生活中心／綜合報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟之後，病毒基因定序今天（31日）出爐，中央災害病變中心說，經過比對，發現跟中國、越南的病毒株相似度各為99.95%、99.92%，之後會善盡國際公民責任，將序列提供給世界動物衛生組織。獸醫研究所所長鄧明中：「經過比對，（確診豬瘟的豬隻）確認為重組株，再跟基因庫比對後，與中國跟越南的重組株相似度，分別為99.95％、99.92％。」台中梧棲非洲豬瘟案場，病毒豬的相似度基因定序出爐，跟中國、越南相似度達99%以上，但獸醫所說，這樣還是難判定，帶源者到底哪來。獸醫研究所所長鄧明中：「我們序列解碼，是不是就可以確定（豬瘟）來源，比較大的困擾點是，因為確認來源病毒還是會演化，雖然DNA病毒演化速度比RNA病毒慢，但它還是會演化。」非洲豬瘟基因定序出爐，跟中國、越南相似度高（圖／民視新聞）邊境管制肉品，中國、越南、泰國，都有陽性數據，可是以中國為例，跟豬瘟的定序相似度達99.95%，也就是說，一萬頭豬裡面，有五頭豬基因不同，如果可以比對到來源國的最新序列，就能確定瘟疫哪來，但如果來源國沒有提供，我們也只能以關聯性、以大概的範圍來推估，目前案場的清潔狀況很差，但消毒效果有限，有專家建議要不要乾脆把案例場圍起來全部燒掉。獸醫研究所所長鄧明中：「確實是消毒不完全，能不能用焚毀的方式，我們可以跟台中市政府，應該由台中市政府這邊做處置。」從桃園機場進口貨品，加強查驗，全面防堵非洲豬瘟（圖／民視新聞）畢竟非洲豬瘟可能在環境中存活3個月，除了案例場不斷清消，海外進口的貨物，也高規格把關，桃機海關跟防檢署，以及相關單位聯合稽查，狗狗用靈敏的鼻子聞完，貨物經過X光，有疑慮的話就拉下來，送到一旁人工查驗，防檢署桃園分署跟台北關，橫向合作，每週至少2次以上不定期檢查，針對高風險地區進口的貨物則是全面查驗。台北關副關務長范天行：「不管白天晚上夜間，我們都會聯合機動性的突襲，我們會在貨物還沒通關之前，在理貨區就會先進行查驗。」高風險包含中國、港澳、越南、柬埔寨、泰國等，中央、地方動起來，全面防堵，防疫期間仍舊拚清零，讓台灣再度回到豬瘟非疫區。原文出處：非洲豬瘟基因定序出爐！ 與「中國、越南」相似度逾99% 更多民視新聞報導江和樹直擊霧峰「廚餘海」！嚇喊「啊娘喂」提解決1方法中國官媒報導「寫錯習近平」名字！ 過往最慘下場曝光了中市府麻煩大了？民進黨團怒轟防疫延宕 赴監院遞狀求徹查疏失民視影音 ・ 15 小時前
幻藍小熊將登高流期待嗑美食
幻藍小熊（GENBLUE）10月31日受邀擔任紅心字會「Hi-Life一塊，發現愛」公益大使。她們9月原本應邀赴美國擔任「2025第二屆亞利桑納響尾蛇台灣日」表演嘉賓，豈料抵達美國機場後卻因簽證出問題，隨即被遣返回台灣，昨憶起她們當時被帶進一個小房間裡被海關問話，心情很緊張又錯愕。中時新聞網 ・ 5 小時前
黃仁勳炸雞餐敘轟動 APEC企業峰會登場1／黃仁勳「吃喝商場學」 邀三星、現代會長嗑炸雞
南韓APEC企業領袖峰會最大亮點之一，就是輝達執行長黃仁勳31日的演講，而黃仁勳昨晚抵達南韓後，就先跟三星會長李在鎔及現代汽車會長鄭義宣共享南韓上班族最愛的組合「炸雞與啤酒」，還送上輝達最新AI超級電腦給這兩位合作夥伴。鏡新聞 ・ 21 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 17 小時前
今年萬聖節最夯裝扮! 台大學生穿白衣扮"盧媽媽打鼓"
政治中心／綜合報導今年萬聖節，最夯的扮裝人物之一，就是台中市長盧秀燕！日前他出席台中爵士音樂節，在台上詭異打鼓片段，成了眾人仿效的造型，今天（31日）台大校園就有一場遊行活動，學生們扮成''盧媽媽打鼓''，還故意穿上白衣，打綠光，不過學生強調，沒有政治意圖。民視 ・ 10 小時前
川普讓出APEC「C位」 日加泰領袖搶見習近平
美國總統川普昨日（10/30）結束與中國國家主席習近平的雙邊會議後便離開南韓，未參加在慶州舉行的APEC峰會，讓習近平成為這場峰會的頭號人物。他今早在峰會上發表談話，強調維護多邊貿易體制的重要性。習近平這天也將會見日本、加拿大和泰國領袖。太報 ・ 21 小時前
籃球名人堂之七》林承謀執法明快 聲若洪鐘獨樹一格
裁判類林承謀／生於1932年4月19日，逝於2023年1月7日，享年91歲。林承謀在籃球場上執法公正、裁判果決，更因為天生一副大嗓門，給人鮮明深刻的印象，然而私底下卻安靜寡言、極其低調，在錯綜複雜的籃壇生態中獨樹一格，獲選籃球名人堂第四屆裁判類名人，確屬實至名歸。1932年農曆4月19日林承謀生於中國福建省閩侯縣新港市，由於中國大陸戰亂頻仍，父親在二次大戰終戰那年，隻身來台謀生，隔年工作穩定後，便回鄉帶著妻兒從馬尾坐船來到基隆，之後林承謀輾轉到台北並進入建國中學就讀。當時國民政府仍在南京，七虎、大鵬的年代還未開啟，台灣的籃球風氣在任職台灣省政府教育廳督學的福建同鄉林鴻坦規劃推動下，從校園開始日益蓬勃發展，林承謀運動細胞發達，熱愛籃球的天性也蓄勢待發。籃球與游泳俱佳雖然身材不算高大，林承謀憑著優異的身體素質在學生籃球賽崛起，漸受外界矚目，從建中被挖角轉入師大附中籃球校隊，畢業後保送師大體育系，對籃球進行更有系統的深造。林承謀的籃球專長在師大教授、籃球先進王屏周鞭策下，實務理論並進，確立了終身投入籃球教育的志向。此外，他也深得李文元老師的賞識，在泳池展現天賦，成為兼俱籃球與游泳兩項專長的傑麗台運動報 ・ 10 小時前
快來看我跑步！火腿秋訓古林睿煬社群邀請球迷來看「意外吸引家正婦注意」
體育中心／黃崇超報導北海道日本火腿鬥士在今年日本職棒高潮系列賽最終戰，以1比2不敵軟銀鷹，無緣完成「讓3追4」勇闖日本一壯舉，首年挑戰日職的台灣投手古林睿煬隨隊表現不俗，儘管已遭淘汰，火腿仍照慣例投入秋訓，今天（31日）古林在自己社群發出動態，邀請球迷們來看他在火腿球場跑起來，沒想到意外吸引到許多「家正婦」注意，因為台灣「心靈捕手」林家正也驚喜現身同一場秋訓。FTV Sports ・ 19 小時前
要喝什麼自己裝！ 自助式飲料 佛心價20元
屏東萬巒有一間自助式飲料店，想喝什麼飲料自己裝，還有珍珠、椰果等配料，也通通自己加，一杯700 C.C.，不管什麼飲料一律20元，吸引不少民眾好奇嘗鮮，76歲的老闆年輕時開手搖飲料店，三年前中風後，他改變策略，讓顧客自己DIY調飲料，也是最省人力成本的方式。 #屏東#自助式飲料店#佛心價20元東森新聞影音 ・ 13 小時前
GD演唱會11/1、11/2大巨蛋登場！入場須知、演唱會周邊地圖、周邊整理券、取票方式一次看
GD權志龍（G-Dragon）今年發新專輯正式回歸，於7/11、7/12、7/13一連三天在台北小巨蛋開唱，三場門票通通完售，展現GD驚人的魅力。演唱會之後緊跟著就是在台北101舉辦的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch in TAIPEI》多媒體藝術展，讓台灣的粉絲擁有充滿GD的夏天。今天又有好消息！GD透過社群發文宣布新一輪巡演地點，其中就包含台北大巨蛋！預計11/1重返台北，與台灣的粉絲一起狂歡。GD演唱會時間地點、售票時間、票價座位、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前