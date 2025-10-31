不給糖就搗蛋! 天母街頭擠爆 小孩扮"測速照相"創意滿分

萬聖節這天，天母街頭再度熱鬧起來。沿路各種卡通角色，還有家長把小孩變成垃圾桶、爆米花，甚至測速照相，創意滿滿。附近店家也是儀式感十足，準備了大量糖果，要讓大小朋友來討糖，不搗蛋。

家長：「想說找一個有小孩的卡通，然後就想到蠟筆小新。」特別把眉毛畫粗，蠟筆小新、動感超人和肥嘟嘟佐衛門，上街討糖。一年一度，小公主、小王子、各式卡通動畫角色，佔據台北市天母街頭，萬聖節這天非常熱鬧。

不給糖就搗蛋！天母街頭擠爆 小孩扮「測速照相」等趣味造型

萬聖節天母「搞什麼鬼」嘉年華活動滿滿人潮，各種角色都出現街頭。（圖／民視新聞）

小朋友：「（你扮什麼）小丑，（那你有嚇到別人嗎）有。」小朋友：「（你裝扮成什麼）爆米花，（那你會被吃掉嗎），不會這是紙。」不只小丑、爆米花，還有垃圾桶，就連"測速照相"也來了，閃光燈閃閃閃，逼真度百分百。天母忠誠路二段上，31號晚上各種角色，想的到的、想不到的都來了。小朋友：「不給糖就搗蛋。」

周遭店家也儀式感滿滿，準備很多糖果讓小朋友們來討糖。（圖／民視新聞）

沿路店家更是儀式感滿滿，準備糖果迎接，不讓小朋友們空手而歸。店家：「八千人，不夠絕對不夠，八萬人我們預算沒有上限，只要小朋友開心，我們都拿得出來我們就開心了。」光是要領糖果，就必須排隊，更別說人行道上幾乎是寸步難行，只是每到10月31，天母的搞什麼鬼萬聖節嘉年華，都不能錯過，畢竟小朋友不只能吃糖，還能成為自己想變成的各種角色。小朋友：「HappyHelloweem，萬聖節快樂。」

















