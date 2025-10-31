不給糖就搗蛋 新店靜思堂好熱鬧

10月底是萬聖節，許多人都會參加變裝派對一起慶祝，在新店靜思堂內，也有一群人在慶祝這個節日，也就是慈濟新店靜思堂社區關懷據點的長者們，他們各個都做特別的萬聖裝扮，更邀請大愛幼兒園的小朋友，由兩個長者帶一位小孩，一起在新店靜思堂要糖果，現場氣氛非常歡樂。

「歡迎 歡迎，我們歡迎你。」

宛如時裝秀現場，每個人都精心打扮，因為萬聖節來了。

「我的裝扮 是兔子，兔子兩個眼睛特別亮。」

大愛幼兒園學生 鄭小妹：「我們去跟爺爺奶奶，慶祝萬聖節。」

「有糖果 還有一個小汽車，還有這個亮亮的東西。」

慈濟新店靜思堂社區關懷據點，邀請大愛幼兒園一同參加萬聖嘉年華，結合老幼共學，老的牽小的，每個人的臉上都是笑容。

慈濟志工 周小芬：「孩子要展現的就是一個，對長輩的感恩心，長者給孩子們的愛與關懷，呈現就是一種慈悲，我希望就是把感恩 慈悲，這兩件事情，在我們慈濟的人文裡面，可以透過活動跟課程，把它完整地 很自然地呈現出來。」

總共29位小朋友和50位長者，共享萬聖節的氣氛，在新店靜思堂分享糖果給每一個人，一起學習感恩的心。

「萬聖節快樂。」

