不給糖就搗蛋！萬聖節趣味活動 慈濟仁愛長照好熱鬧

「萬聖節來了，不給糖就搗蛋喔！」由佛教慈濟醫療財團法人經營的臺中市仁愛綜合長照機構在萬聖節前夕為長者辦一場應景的萬聖節變裝、送點心趣味活動。

10月31日一早，社工帶領一樓日照中心的長者畫圖、做頭飾，有的長者套上黑色塑膠袋變裝。十點半左右，日照長者們浩浩蕩蕩從一樓分批至二樓、三樓和五樓，來到長照長者面前，由長照長者互相分送給其他日照的長者餅乾、糖果等點心。

有的長者拿到餅乾後，一片一片品嘗。發點心過程中，社工帶著日照長者說：「不給糖就搗蛋！」雖然阿公阿嬤們不太懂這種西洋節日的來由和意義，不過藉著年輕社工們安排的創意趣味活動，阿公阿嬤們也跟著玩得不亦樂乎。還有長者頑皮地拿小籃子來裝糖，令人會心一笑。一整個上午，仁愛長照機構上下樓的氣氛被炒到最高點，長者們臉上堆滿笑容。

仁愛長照機構剛滿一年，住戶率已到五樓，預計2025年底將滿200床。週一到週五都有慈濟醫療志工為長者服務、倒水、餵飯、帶團康、做遊戲、捏黏土，也陪伴聊天、復健或推長者散步。志工不乏六、七十歲的高齡，但他們認為，與其在家給電視看，不如趁著能動、能說，出來為人服務。在服務的同時，也提醒自己時時照顧好身體，才能繼續為人付出。

慈濟志工的用心服務，從住民口中即可應證，有的住民說：「我一來就愛上這裏，果然是六星級的。在這裡我過得如魚得水，交了很多朋友！」的確，有時志工還會準備熱騰騰的點心如麵線糊，讓長者品嘗正餐之外的不一樣口味。另外，每個月有志工來義剪，為長者打理清爽門面，家屬來探望時也感到很窩心、頻頻道謝。

「不給糖就搗蛋！」一場別開生面的創意趣味活動，讓仁愛長照、日照長者們互相打氣。年老是一種生命的自然法則，但若能走入人群，尋找朋友或奉獻自己微薄力量，就能度過一個快樂有意義的晚年。

(撰文：張麗雲，攝影：張麗雲、慈濟仁愛長照機構)