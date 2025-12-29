即時中心／顏一軒、陳治甬報導

台北市長蔣萬安「一天來回」鐵人行程前往中國上海參加雙城論壇的隔天，解放軍東部戰區今（29）日宣布進行名為「正義使命-2025」的圍台實彈軍演。對此，民進黨立法院黨團副幹事長范雲火力全開，砲轟蔣萬安在上海大談「德先生」與「五四」（運動），卻避談「六四」與民國史的慘痛教訓，真是在踐踏所有記得「六四」的人民。





今早9時40分，民進黨團召開「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會，包含幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、沈伯洋與副書記長張雅琳共同出席。

范雲表示，看到有些評論者稱讚蔣萬安，敢在中國談民國、講「五四」，不知道還有多少人記得「五四」，他只敢講「五四」，卻不敢講「六四」，真的證明蔣萬安違背他所宣稱之民國的「德先生」（Democracy），讀過歷史的可能都記得，這個字是「民主」的意思。

范雲提到，蔣萬安把「民主」稍微轉了一下，說「德先生」是「民為邦本、尊重市民、守護人民」，請問他只敢講「五四」，卻不敢講跟接近的歷史「六四」，試問「六四」尊重市民了嗎？這是因為「講五四」很安全，他可以迴避當代政治的責任，避而不談，這真的是踐踏所有記得「六四」的人民。

她續批，蔣萬安給大家一篇華麗的作文，談及「接觸比牴觸好、對話比對抗好」，那既然他這麼喜歡談民國的歷史，除了「德先生」之外，民進黨團也請他記得民國史的教訓，國民黨應該知道，蔣介石與中共3次的關鍵接觸、對話及和談，就是因缺乏實力作為後盾，造成節節敗退，愈談愈退，沒得到和平繁榮，反倒是失敗及喪權辱國。

最後，范雲呼籲，請蔣萬安不要只敢講古不敢論今，談民國還忘了民國的教訓，讓人讀了之後覺得「非常悲哀」。







原文出處：快新聞／不給蔣萬安面子！中國搞圍台軍演 范雲轟：只敢講五四卻避談六四

