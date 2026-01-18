不給買格陵蘭就發動貿易戰！ 川普放黑白照自封「關稅之王」

美國總統川普今（18）日宣布，將針對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家，自2月起加徵10%進口關稅，且稅率自6月起再增至25%。川普還在自己的社群媒體發布黑白照片，上面寫著「關稅之王」，引發英國及歐盟領袖齊聲反彈。

川普在社群放上黑白照並自封關稅之王、關稅先生。（圖／川普 Truth Social ）

川普在Truth Social連續發布兩張自己的黑白照片，分別寫下「關稅先生」（Mister Tariff）和「關稅之王」（The Tariff King），隨後這些貼文也被白宮官方帳號轉發至X平台。

廣告 廣告

格陵蘭談判。（圖／路透社）

川普對歐洲8個反對他奪取格陵蘭的國家發動制裁，自2月起加課10%關稅，若這些國家不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25%。川普強調「直到針對完全購買格陵蘭一事達成協議為止」。

《美聯社》報導指出，川普此舉針對反對他掌控格陵蘭的歐洲8國，除了首當其衝的丹麥之外，還包括北歐的挪威、瑞典、芬蘭，以及英國、德國、法國、荷蘭，都將面臨這項關稅措施。此項關稅威脅引發英國、法國、丹麥等被威脅課稅的國家及歐盟領袖齊聲反彈。

延伸閱讀

批關稅談判黑箱 謝龍介籲政府說清對產業衝擊：別只為讓川普開心

反對鄭麗君選台北市長！作家曝關鍵：害了她也害賴政府

影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送