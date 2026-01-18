不給買格陵蘭就課25％？川普發黑白照 自封「關稅之王」

美國總統川普對格陵蘭出手，並強力打壓反對勢力，毫不掩飾。（圖／美聯社）

美國總統川普18日宣布，將針對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家，自2月起加徵10％進口關稅，且稅率自6月起再增至25%，引發英國及歐盟領袖齊聲反彈。川普還在自己的社群媒體發布黑白照片，上面寫著「關稅之王」（The Tariff King），引發討論。

根據《TVBS新聞網》報導提到，川普在Truth Social連發兩張自己黑白照，分別在寫下「關稅先生」（Mister Tariff）和「關稅之王」（The Tariff king），接著貼文也被白宮官方帳號發到X上。川普發出威脅，對歐洲8個反對他奪取格陵蘭的國家自2月起，加課10%關稅，若這些國家不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，川普強調「直到針對完全購買格陵蘭一事達成協議為止」。

川普在其社群貼出黑白照，自封「關稅之王」。（取自川普Truth Social）

《美聯社》報導指出，川普此舉針對反對他掌控格陵蘭的歐洲8國，除了首當其衝的丹麥之外，還包括北歐的挪威、瑞典、芬蘭，及英國、德國、法國、荷蘭，都將面臨這項關稅，引發英國、法國、丹麥等被威脅課稅的國家及歐盟領袖齊聲反彈。

PTT網友表示「美國實力>國際規則，川普當然直接搶」、「關稅這招用上癮了，開始搶劫勒索全世界，完全不演了」、「反觀台灣，有夠可憐」、「不愧是真民主國家」、「世界和平危機的來源不就你自己」、「關稅是可以隨時變動的，所以跟美國的任何交易都是不存在信用的」。

