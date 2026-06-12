不給賴清德面子？傳史瓦帝尼有意與北京建交 首相近期將回應爭議

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史瓦帝尼王國首相戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）。（圖／達志／美聯社）

中華民國在非洲的唯一邦交國史瓦帝尼王國，其首相戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）10日在議會中遭到激烈質詢，代表墨巴本東（Mbabane East）選區的國會議員德拉米尼（Welcome Dlamini）指控其推動的新外交政策提案，可能導致史瓦帝尼與北京建立外交關係，以換取經濟利益。

總部位於南非的《Swaziland News》報導指出，這起事件發生在戴羅素邀請前聯合國秘書長潘基文的特別顧問、美國哥倫比亞大學知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs），於內閣閉門會議進行簡報之後。薩克斯作為受聘的經濟顧問，在會議中建議史瓦帝尼應盡速與中國建交，以獲取經濟利益。

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然而，戴羅素推動與中國建交的舉措，並未獲得我國現任駐史瓦帝尼大使梁洪昇，以及部分支持中華民國立場的國會議員認同，進而在議會中引發激烈辯論。

墨巴本東選區國會議員德拉米尼表示：「我希望首相將此納入回應內容。內閣會議上曾有1位顧問做出報告，闡述了與中國大陸而非台灣建立外交關係的優勢。尊敬的議長，這讓我感到不安，因為就我個人的了解，我國一直與台灣保持著外交關係。」對此，戴羅素預計將在未來數天內，回應德拉米尼及其他國會議員的質詢。

這場史瓦帝尼王國的國會辯論，發生在北京宣布對所有與中華人民共和國（PRC）建交的非洲國家實施0關稅政策之後，而史瓦帝尼則因維持與中華民國的外交關係而被排除在外。

報導補充，戴羅素希望該王國與中國接觸，以期建立外交關係。但史瓦帝尼始終被北京指控違反1971年聯合國安全理事會第2758號決議（United Nations Security Council Resolution 2758），該決議承認和（或）支持「一個中國原則」。





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