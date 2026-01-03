不給面子！中國代表團剛走 美軍突襲委內瑞拉「生擒」馬杜洛

國際中心／程正邦報導

馬杜洛曾會晤中國領導人習近平，委內瑞拉很多軍事設備都是中國貨。（資料照）

南美洲局勢在 3 日凌晨發生戲劇性轉折。就在中國高級代表團結束訪委行程、雙方重申鞏固經貿關係後的僅僅數小時，美國總統川普（Donald Trump）悍然下令對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動大規模空襲。此次行動目標明確，美軍直接精準轟炸馬杜洛（Nicolás Maduro）長期居住的軍事核心區，並成功「抓獲」馬杜羅夫婦。美方此舉被視為完全無視中方在當地的外交存在，對全球政局投下震撼彈。

廣告 廣告

美國總統川普計劃今年訪問中國，但中國代表團剛走，美軍就空襲委內瑞拉，被認為不給中國面子。（圖／翻攝自X平台 @USAmbChina）

外交障眼法？中委高層會面後數小時即爆戰火

最令外交界震驚的是時間點的巧合。綜合外媒報導，在空襲發生前不到 24 小時（2 日），馬杜洛才剛在觀花宮（Miraflores Palace）高調接見中方代表。由中國拉美事務特別代表邱小琪、駐委大使藍虎率團，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）亦全程陪同。

雙方在會議中強調了中委兩國在石油與經濟領域的堅定盟友關係，並對外展現馬杜羅政權仍具備國際外交能量。報導分析，美軍選擇在中方代表團離開或行程尾聲時發動突擊，不僅是軍事上的奇襲，更在外交上展現了川普政府對於中方在拉美影響力的「零容忍」姿態。

委內瑞拉首都遭空襲進入緊急狀態，馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

凌晨精準打擊：鎖定「卡洛塔」與「蒂烏納堡」

當卡拉卡斯進入 3 日凌晨時分，多枚飛彈與空襲火力精確命中了兩個關鍵軍事座標。卡洛塔空軍基地（La Carlota） 位於市中心，是委國空軍與後勤的重要樞紐，空襲後該處冒出巨大濃煙，癱瘓了馬杜羅的制空與逃生能力。

蒂烏納堡軍事基地（Fuerte Tiuna）被視為馬杜羅真正的「權力堡壘」與長期避風港。美軍對該基地的轟炸，直接瓦解了保護元首的最後防線。除首都外，攻擊範圍擴及另外三個州，顯示美軍已全面壓制委國的通訊與防空體系。

川普將召開記者會說明空襲委國行動，馬杜洛夫婦將在美國受審。（圖／翻攝自X平台 @Maga_Trigger）

川普戰報：元首夫婦已遭秘密送離境外

美國總統川普隨後證實，這場行動不僅是為了轟炸目標，更達成了「抓捕任務」。川普在社群平台發文宣稱馬杜洛及其夫人已遭美方控制，為了確保安全與偵訊，已將兩人迅速帶離委內瑞拉領土。針對這次被視為「跨國抓捕」的驚人行動，川普將於美東時間上午 11 點（台灣時間午夜 12:00）召開記者會。

更多三立新聞網報導

委內瑞拉陷權力真空！副總統急尋馬杜洛下落 前情報首長美軍行動中陣亡

川普宣布「生擒」馬杜洛夫婦！南韓總統李在明：啟動撤僑計畫

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態 馬杜洛怒斥：美圖謀石油資源

「人體素描」伸魔爪！日本靜岡驚傳長期誘姦案 狼父：不覺得有強迫

