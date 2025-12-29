不給面子？雙城論壇剛落幕、中共軍演就登場 馬郁雯指蔣萬安是為「鄭習會」做鋪墊

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台北市長蔣萬安昨日快閃上海出席雙城論壇，並致贈上海市長龔正「雙城共榮·北捷紀念錫盤」，強調堅持「雙城好、兩岸好」的理念，選用純錫材質象徵雙城的友誼「彌久常新」；龔正則贈送蔣萬安「玉蘭綻放•堅如磐石瓷瓶」，融合上海市花白玉蘭，象徵著高潔與柔美。民進黨台北市議員參選人、前三立記者馬郁雯痛批，蔣萬安沒有中心思想，而且雙城論壇一結束，共軍在今天一大早就宣布大規模軍演，蔣萬安真的很糗。

前三立記者馬郁雯痛批，蔣萬安沒有中心思想，而且雙城論壇一結束，共軍在今天一大早就宣布大規模軍演，蔣萬安真的很糗。（圖／鋒燦傳媒）

馬郁雯於《鋒燦傳媒》政論節目「政治讀新術」質疑，蔣萬安此行只在上海待7個小時，到底換到什麼回來？讓他還堅持要去？馬郁雯分析，蔣萬安很可能是在幫國民黨主席鄭麗文接下來的「鄭習會」做鋪墊，而他自己也有可能參選總統，需要爭取藍營內部的支持。

馬郁雯指出，中共過去把統戰是說兩岸一家親，現在更是把統戰包裝成城市外交；而蔣萬安在雙城論壇中強調，接觸比牴觸好、對話比對抗好，也遭馬郁雯批評是唱和中國。

馬郁雯更指，蔣萬安過去曾說，共機、共艦來台就不會辦雙城論壇，結果蔣萬安昨日卻說雙城論壇還會繼續辦，這代表他根本沒有中心思想。馬郁雯說，這已經是賴總統上任後共軍第4度圍台軍演，蔣萬安去中國還被穿了小鞋，接下來要關注的是鄭習會何時上演，台北市治安遇到問題，蔣萬安還堅持要去雙城論壇，恐怕就是在幫鄭習會做鋪墊。



