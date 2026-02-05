不編新制預算 2千退休警消告政府

退休警消5日遞狀對行政院等相關機關提起團體訴訟，要求相關機關支付退休金差額。（郭吉銓攝）

去年立法院修正《警察人員人事條例》相關規定，但行政院尚未依法編列退休俸新制預算，超過2000名退休警消對行政院等相關機關提起團體訴訟，台灣民眾黨主席黃國昌5日陪同警消及律師到台北高等行政法院遞狀，他說，「這是史上人數最多、規模最大的一次，對當權者提起團體訴訟」，他希望法院速審速決，因為本案就是「政府欠錢還錢」。

數百位退休警消昨在台北高等行政法院前聚集，高舉「憑什麼違法賴帳」、「法律要算數、警消要公道」等標語，並高喊口號表達訴求。消防署前副署長謝景旭說，向法院提起團體的行政訴訟，心中充滿無奈，不是要製造對立或享受特權，只是要爭取遲來的公平正義。

廣告 廣告

中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文表示，警消人員是因公傷亡比例最高的職業族群之一，呼籲政府在年金政策調整上，應兼顧不同職務風險與制度一致性，避免造成制度落差與爭議。

這起團體爭訟起因《警察人員人事條例》第35條修正案，去年經立法院三讀通過後，已提高退休警消所得替代率，但政府相關機關至今尚未編列相關預算，許多退休警消認為，因這些機關的不作為導致他們每月分別短少數千元退休金，因此對考試院銓敘部、行政院及內政部提起一般給付之訴，要求依新核發的退休審定函補發退休金差額。

黃國昌昨表示，民眾黨從今年1月6日宣布要為所有退休警消提起團體訴訟，到1月23日止，有超過2000人參與訴訟，這是我國史上對政府起訴人數最多、規模最大的一次。他說，我國的民主法治走到現在，政府為何還能不負起應有的責任，法律三讀通過、經總統公布後，還能雙手一拍、不編預算執行，「就不給你錢」。

行政院發言人李慧芝昨表示，立法院權力是審查預算而非編列預算，立法院應該要尊重行政院，不能跨越權力分立、侵害行政權。行政院尊重一般民眾採取司法程序的權利，政府非常照顧警消與軍公教人員，持續調升各項福利及待遇，2018年至2025年連續4次為軍公教全體加薪，累積幅度為14.7％，近年來也不斷地提升各種加給。行政院已針對兩項法案聲請釋憲，若憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上調整並追溯補齊，相關人員權益不會受到影響。