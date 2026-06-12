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即時中心／徐子為報導



全台連續下雨多日，讓中南部水庫「止渴」，經濟部今（12）日指出，這波梅雨鋒面已為全台水庫帶來4.5億噸水量，就算接下來都不再降雨，9月底前供水無虞。





在這波梅雨前，曾文+烏山頭水庫的蓄水率曾一度「跌破1成」，本月3日最低曾來到9.43%，鋒面報到後，為台灣各地帶來明顯降雨，連帶為水庫也大進帳，12日清晨回升至23.9%，優於經濟部預期；另外，蘭潭+仁義潭水庫蓄水量也上升至38.3%。截至今天清晨7時，預估全台水庫入流量達4.5億噸。

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快新聞／不缺水了！全台水庫獲4.5億噸水量 龔明鑫：就算完全無雨9月底也供水無虞

在這波梅雨前，曾文+烏山頭水庫的蓄水率曾一度「跌破1成」，本月3日最低曾來到9.43%。（圖／民視新聞資料照）





龔明鑫表示，此波降雨對水情好轉有很大的幫助，雖然接下來還有二期稻作灌溉要用水，不過以目前水庫蓄水情形來看，就算未來若沒有再降雨，也可維持供水無虞至9月底。





快新聞／不缺水了！全台水庫獲4.5億噸水量 龔明鑫：就算完全無雨9月底也供水無虞

經濟部長龔明鑫。（圖／民視新聞資料照）

《聯合新聞網》報導引述水利署說法，連續降雨已顯著緩解旱象，特別是北部的翡翠、石門水庫蓄水率都在8成以上；中部水庫也逐步回升，湖山水庫蓄水率已達42%；南部地區的曾文與烏山頭水庫蓄水率已突破2成來到23.9%，而南化水庫在水利署從甲仙攔河堰大量取水後，蓄水率也達55%。









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