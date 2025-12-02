不老原民圓夢工坊6日秀成果

南投縣政府昨（二）日在縣府一樓大廳，隆重舉行南投「不老 原民」圓夢工坊│南投縣原住民族文化健康站長者圓夢計畫成果展記者會。這項計畫以「促進長者就業及提升福利服務」為核心，不僅成功傳承了珍貴的原住民族傳統技藝，更協助23個文化健康站的長者們，透過創作圓夢商品，讓老人家搭飛機、去海邊、登101等等小而美的心願成真，實現自我價值與夢想，落實全齡宜居南投縣的「樂齡共好」發展目標。

代表縣長許淑華主持記者會的副縣長王瑞德，與縣議員林庭秝、仁愛鄉公所社會課長羅堅武，以及包括立委馬文君、游顥、盧縣一、縣議員林儒暘、簡千翔、吳棋楠所指派出席的主任、秘書們，和眾多原鄉村長，偕這項圓夢計畫起點的武界文健站長輩們，將象徵「圓夢啟程」的登機證，張貼到「不老原民站」直達「圓夢工坊站」的機票上，宣示這項計畫不僅成功啟動，還將以成果展擴大呈現長輩們的圓夢創作心血。

王副縣長指出，許淑華縣長非常重視原民地區的發展，不管是軟硬體設施，都極力推動進步中。十二月六號大家一定要到埔里鎮綜合球場參加「不老 原民」圓夢工坊成果展，踴躍採買不老原民手工創作、獨一無二的工藝品，一起來幫助他們圓夢。

記者會由武界文化健康站的長者們帶來充滿布農族活力與熱情的舞蹈表演，長輩們精力充沛、身段矯健，為活動揭開序幕。隨後進行了計畫執行紀錄影片的首映及感人的圓夢故事分享。圓夢計畫總計有二十三個文化健康站參與，每站長者皆完成了一百個圓夢商品。

會場上展示的商品種類極為多元，讓與會來賓驚豔不已，品項涵蓋傳統飾品及織品、布農傳統串珠手鍊、項鍊、耳環、傳統揹袋、獵人背包、頭飾、傳統織帶鑰匙圈、魚夫帽、苧麻掛飾、原民風格編織提杯袋、植物染束口袋、原民特色眼鏡盒、印鑑盒收納盒、原風拼布、皮革手縫悠遊卡套、水苔球彩繪圖騰底座、 擴香石、手工皂、精油香氛蠟燭、馬告豬肉醃製、馬告香腸、馬告檸檬冰茶等等琳瑯滿目。

王副縣長指出，圓夢計畫成功地兼顧了文化傳承與長者福祉，透過符合原住民族文化特性的傳統技藝培力課程，不僅協助長者傳承部落智慧，更創造了講師、助教等多元就業機會，完善了在地原民長者福利服務網絡。讓文健站成為兼顧長者身心靈健康的關懷據點，透過培力與圓夢實踐，創造了多元且深具文化價值的社會意涵。