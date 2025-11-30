不老女神潘迎紫親赴宏福苑火災祈福！心碎留言：忍不住眼淚奪眶而出

記者林宜君／台北報導

不老女神潘迎紫更於11月29日親赴災後祈福法會。（圖／翻攝自潘迎紫FB）

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成大量死傷並引發社會震驚。事件後，演藝圈也陸續表達哀悼，其中不老女神潘迎紫更於11月29日親赴災後祈福法會，替罹難者與受苦家屬獻上祝福，希望眾人能在巨變後重新找回力量。近日大埔宏福苑大火持續引發關注，累計已有128人不幸罹難，並仍有部分居民下落不明。潘迎紫先前在社群哀痛寫下：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出。」隨後更親自前往祈福現場，點香跪拜，祝願亡者離苦得樂、往生善處。

廣告 廣告

潘迎紫先前在社群哀痛寫下：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出。」（圖／翻攝自潘迎紫FB）

潘迎紫親赴災後祈福法會。（圖／翻攝自潘迎紫FB）

潘迎紫也特別為在前線投入救災的消防與醫護人員祈願平安。（圖／翻攝自潘迎紫FB）

潘迎紫表示，希望罹難者能早日前往極樂世界，受創家屬能在巨大悲傷中找到平靜，也盼傷勢較重的受災者能獲得完整醫療照顧。此外，潘迎紫也特別為在前線投入救災的消防與醫護人員祈願平安。潘迎紫貼出的祈福照片曝光後，引來大批網友感動留言，稱讚：「姐姐人美心善」、「娃娃姐幫亡者助念，如同菩薩為眾生做事」、「希望以後不要再有這種人禍」、「願大家平安度過苦難」。不少人也強調，這場大火是沉痛警示，再次提醒「生命不能兒戲」。

對於火警調查部分，香港警方指出，現場空間狹窄又積水，使得取證與搜查相當困難。（圖／翻攝自潘迎紫FB）

對於火警調查部分，香港警方指出，現場空間狹窄又積水，使得取證與搜查相當困難，預估還需3到4週才能完成調查。當局目前已協助近1000名居民安置至臨時住所，並將動用11億港元協助災民重建家園。由於物資充足，政府呼籲民眾暫緩捐贈，以避免造成浪費。

更多三立新聞網報導

李榮浩住陽光上東！楊丞琳突返台 網轟「于朦朧那晚慘叫你們有聽到嗎」

天娛傳媒爆股票慘跌急缺錢！狂賣于朦朧周邊撈金 網怒：死了還不放過！

疑郭俊辰「替身」直播！驚現點「錯痣」全網笑瘋 狂刷豬隊友認證

于朦朧墜樓不是意外？太子集團被爆器官交易與電詐 明星背後金主全曝光

