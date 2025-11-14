不老男神木村拓哉53歲生日、海灘半裸照帥炸！兩位女兒曬全家福、逆天顏值超驚人
日本傳奇男神木村拓哉（Takuya Kimura）迎來一個閃閃發光的生日！這位永遠不會老的日劇之王正式邁入53 歲，兩位星二代女兒 Kōki（木村光希） 與 Cocomi（木村心美）也火速在社群上發文送上祝福。
心美曬出小時候一家四口的合照，畫面中木村爸爸依舊氣場全開，笑容中滿是溫柔，而光希與心美也是可愛爆擊、萌翻眾人～
而Kōki則別出心裁放出一系列爸爸的帥照，從近期帥照、到早年的「半裸海灘照」，精壯身材、陽光微笑，一秒喚醒粉絲們的青春回憶，真的是帥到沒天理。53歲的木村拓哉，依然是那個帥氣、幽默、又充滿氣場的「國民男神」。
最後一張全家合照，不得不說、木村一家人完全是神級基因代表！全家顏值無死角、氣質全不同卻又同樣有星味。從木村拓哉的不老魅力，到兩位女兒的國際模特兒氣場，這一家人簡直是日本娛樂圈的「高顏值奇蹟」。
木村拓哉可不只帥，依舊是時尚圈最會進化的傳奇！最近他正式成為眼鏡品牌 OWNDAYS全球代言人，以一身沈穩酷黑造型演繹全新「BACK in BLACK」系列，黑框眼鏡配上他那招牌深邃眼神，誰能抵抗啦！
他受訪時表示：「平常與人見面時，戴著深黑色鏡片交談時多少會有點不自在，不過OWNDAYS的眼鏡就算配戴著也不會讓人覺得失禮，反而讓氣氛更輕鬆。它有許多淺色鏡片與溫和色調的款式，不論是正式場合還是休閒時刻都能搭配使用，我很期待接下來能多多嘗試。」果然連代言都這麼生活派又紳士。
OWNDAYS 這波形象主題「黑框，很可以吧？」，完美呼應木村拓哉的個人魅力—低調、有型、不費力地展現質感，他不只是日本偶像史的傳奇，更是活出成熟風格的代表人物。
看更多 CTWANT 文章
這位女神根本不會老？林志玲美照瘋狂輸出！透膚洋裝優雅滿分、化身小廚娘裝扮超減齡
可愛爆擊預警！雪靴推薦：Crocs、PALLADIUM…鬼塚虎這雙萌到犯規，還很修飾腿型
秋冬精品包必收清單！BV、Miu Miu、巴黎世家…背上就回頭率爆表，手滑也要買
其他人也在看
VCA四葉草再推新版本！項鍊變手鍊、雙面戒指穿搭變化更多
Van Cleef & Arpels最讓人愛不釋手的四葉草Alhambra系列在本季推出全新款，散於Magic Alhambra、Vintage Alhambra、Sweet Alhambra三大支線，聚焦在可轉換式設計、雙面穿搭和marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
鞋頭必留意！New Balance 2010「Black Ice」、ASICS新作、HOKA Kaha 3 熱門球鞋盤點一次看
UNAFFECTED x ASICS GEL-NIMBUS 10.1UNAFFECTED 宣布第三度攜手 ASICS，將人氣型號 GEL-NIMBUS 10.1 打造為兼具技術精準度與強烈設計語彙的機能鞋款。本次推出「Silver/Blacmarie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
珍妮佛勞倫斯的愛馬仕Kelly Monaco有多特別？一篇帶你看包款歷史，與現代凱莉包的不同之處
名人們拎著愛馬仕包包不稀奇，不過珍妮佛勞倫斯近期三度被拍到的這一款黑色凱莉包（Kelly Bag）卻不同於一般常見的款式，而是以光面皮革打造的復古「Kelly Monaco」，也是摩納哥王妃葛莉絲凱莉（Grace Kelly）的同款初代包型marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
吃東西也能健康瘦！三餐攝取20種「超級燃脂食物」搭配運動，一個月腰內肉減半、大腿瘦一圈！ | BAZAAR
本篇精選20種營養師推薦的超級燃脂食物，只要取代原本三餐的食物並搭配適量運動，調整三餐飲食一個月就能健康減肥減重（附減肥餐菜單！）Harper’s BAZAAR TW ・ 3 天前
Patagonia絨毛外套值得買嗎？解析GD同款Retro-X設計細節、尺寸建議與3款人氣推薦
穿什麼紅什麼的GD（G-Dragon），每次現身都能掀起不同的穿搭熱潮，最近他在機場被拍到身穿一件Patagonia經典Retro-X絨毛外套，米色厚實毛絨搭配紫色拼接口袋與撞色拉鍊細節，整體造型隨性卻充滿個性，在GD穿搭之前，這件外套早已marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉噴鼻血 崩潰自責：以為要退出演藝圈
《陽光女子合唱團》翻拍韓國催淚電影《美麗的聲音》，安心亞這次在電影中飾演性格外放、衝動直接的「阿蘭」，展現出不同於以往的風格。但一場戲她不小心撞傷前輩翁倩玉，讓她一度嚇到哭。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
好尷尬！丁噹問A-Lin「一個人孤單嗎」惹聯想…還原真相急撇：我不知道
丁噹「夜遊 A Night Tour」台北小巨蛋演唱會圓滿落幕，兩天共吸引超過2萬名歌迷到場朝聖，驚喜宣布將於明年4月18日唱進高雄巨蛋。昨（16）日晚間舉辦慶功宴，她坦言2007年擔任五月天暖場嘉賓至今18年，歷經許多成長、蛻變與突破；明年高雄場前夕正逢她43歲生日，她也期待順利完售並加場在那天，象徵她一生注定站在舞台，透過歌聲陪伴、療癒歌迷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
蘇有朋赴中被猛捧「看你長大」！下秒「1幕翻車太糗」網笑：假粉
娛樂中心／綜合報導第38屆中國金雞獎搶在第62屆台灣金馬獎頒獎前一週舉辦典禮，不只主持人請來台灣蘇有朋，曾經獲得金鐘肯定的林依晨與台灣雙金影帝吳慷仁也以「華語電影推介人」參與，其中蘇有朋特地提早於12日來到廈門彩排，沒想到典禮當天竟發生同樣擔任主持的中國男星鄧超，熱情在直播當中表明自己「看蘇有朋長大」，下秒卻自爆大翻車的尷尬場面，讓中國網友看了都笑瘋。民視 ・ 1 小時前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／李千娜晉升董事長！一肩扛起千萬房貸 夫妻共同打拚夢想家園
出道18年的全方位藝人 李千娜 事業再創高峰，即將於 12月6日 在 台北國際會議中心（TICC） 舉辦個人演唱會《入戲》。這不僅是她首次登上TICC舞台開唱，更是出道以來的第一場大型個唱，象徵她在演藝事業的新里程碑。李千娜同時也展現「女力」代表風範，近期成立了自己的娛樂公司 「劇樂蹦娛樂」，並親自掛名董事長，笑說老公則被任命為「特助」，夫妻攜手打造屬於自己的夢想舞台。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 22 小時前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯火化！好友不捨發聲「躺在那邊25天」 雪碧再開撕假面閨密
網紅謝侑芯驟逝馬來西亞消息震撼社會大眾，就連歌手黃明志都牽扯其中，全案轉往謀殺方向偵辦後，謝侑芯遺體也被送往吉隆坡醫院解剖調查，歷經25天終於被警方准許領出火化。她的閨密、網紅雪碧及謝薇安近日也接連發聲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！搖身正妹中醫師 近況照曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導由張小燕主持的節目《百萬小學堂》，曾是台灣代表性益智節目之一。其中當年擁有高人氣且留著一頭俏麗短髮的「小學生智囊團...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 1 天前