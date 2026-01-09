不老男神發威！陳曉東入行30年摘影帝 同框謝天華「雙喜臨門」嗨翻

陳曉東首奪影帝，同片的謝天華亦獲「最佳男配角」，劇組聚餐慶賀，也順便為陳曉東頒獎。（陳曉東微博）

不老男神陳曉東（Daniel）喜訊連連！近期他憑藉電影《騙我一輩子》的精湛演技，一舉奪下「2025第四屆香港電影紫荊花國際電影節」主競賽單元的「最佳男主角獎」。陳曉東親手接過這座影帝獎座時，感性直呼：「真的太不可思議了！」除了感謝評審的青睞與厚愛，他也將這份榮耀歸功於全體劇組與幕後工作人員的付出。

原定舉行的頒獎典禮因火災意外臨時取消，獎座先行寄到電影公司；巧合的是，劇中搭檔謝天華也憑藉同一部片《騙我一輩子》，榮獲「2025澳門國際電影節」金蓮花獎「最佳男配角」，兩人默契十足雙雙拿獎。跨年後陳曉東特別邀約謝天華與劇組團隊齊聚晚餐，大方慶祝這次「雙喜臨門」的輝煌時刻，獎座這才到手交到陳曉東手上。今年正逢陳曉東出道30週年，他笑說這座影帝獎盃絕對是最好的週年禮物。

出道30年，陳曉東表示影帝獎座是他最好的週年禮物。（陳曉東微博）

​除了影壇報喜，陳曉東在音樂本業上也沒停下腳步。他將於1月9日同步推出全新廣東單曲〈今天我們都會飛〉及國語版〈禁止糾纏〉。這兩首歌如同感情的上下集，一首詮釋溫柔告別，另一首則是清醒止步，在相同的曲調中透過不同的語境與情緒層次，細膩描繪愛情的起伏。單曲封面特別邀請到台灣國際時尚攝影大師林炳存親自掌鏡，營造出充滿神祕感的迷幻氛圍。服裝部分則由香港名師姚子裕（Kev Yiu）操刀，最讓粉絲驚喜的巧思是，衣服上竟暗藏陳曉東親手創作時的「工作手稿」，將創作心路歷程化為服裝細節，誠意十足。

《騙我一輩子》在不同頒獎典禮有所斬獲，陳曉東奪第四屆香港電影紫荊花國際電影節「最佳男主角獎」，謝天華則獲澳門國際電影節金蓮花獎「最佳男配角」。（陳曉東微博）

​至於粉絲最關心的個人巡迴演唱會，陳曉東也大方回應，目前團隊正積極向各地場館申請檔期，他感性地說：「希望能儘快有好消息跟大家分享！」

