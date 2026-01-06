不考慮薪水哪種工作最輕鬆？大票人推「這類型」工作：沒壓力沒責任

有網友好奇發問不考慮薪水的話，什麼工作最輕鬆。（示意圖／Pexels）

現代職場上，不少人追求高薪與升遷機會，但也有部分人更看重工作氣氛與心理壓力。近日有網友在社群平台Dcard上發問，「不討論薪水的話，最舒服的工作有哪些？」貼文一出，引發大量網友熱議與共鳴。

原PO在貼文中坦言，自己對職涯選擇並無明確方向，因此好奇其他人心目中「最舒服的工作」是什麼。他列出幾項理想條件，包括不需特定學經歷、工作量少、壓力低、無責任制、上班時數短、能準時下班、不必擔任管理職務，同時職場氣氛要愉快、同事好相處、競爭壓力低。

對此，許多網友一致認為「兼職工作」最符合這些條件。有人直言：「兼職想做就做，不爽就直接噴或離職，反正也不用承擔什麼重要的責任」、「找兼職啊，符合你所有條件，每天上班就是坐著吃早餐，忙完事情就可以玩手機了，而且不用扛責任，時間一到就走人」、「說認真的，跑外送，缺錢就多跑沒缺就少跑，沒壓力沒責任沒同事，想上班就上想下班就下班」。

除了兼職工作外，也有不少人推薦遠端或自由業類型的職業，「我做小公司線上接案，幾乎零社交，沒人催進度」、「當創作者雖然收入不穩，但心理自由，工作節奏自己掌握」、「小說家或畫漫畫也不錯，不用面對人群，壓力來自自我要求」、「汽旅的櫃台。收錢、開閘門，不用打掃，到點下班」、「我做小公司的遠端工作，按件計酬，幾乎0社交，線上交辦事務，天天睡到自然醒」。

另有網友提到保全、倉儲夜班、文書處理等相對單純的職位，也符合「無壓、事少」的條件，「目前因為工作不知道要做什麼，所以先跑去做保全慢慢思考，在公司的時間就是八小時（午休吃飯都有時間），上班期間巡邏一次跟時間到了記得關門兩件事而已，可以滑手機滑到飽，薪水31k，請假簡單、沒有同事、見紅休，超爽但是沒錢」。

