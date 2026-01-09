不考慮薪水！ 什麼工作「準時下班低競爭」 網一面倒：完全無壓力





在高房價與通膨壓力下，「高薪」常被視為職涯追求的終極目標，但也有不少人開始反思，若把收入因素暫時放一邊，真正讓人願意長久待下去的，究竟會是什麼樣的工作？近日就有網友拋出這個問題，在網路上掀起熱烈討論。

一名網友在網路論壇Dcard上發文詢問，若完全不討論薪水前提下，大家心中最「舒服」的工作會是什麼樣貌，他坦言自己想像力有限，很難憑空想到符合多項理想條件的職業，因此希望聽聽其他人的經驗與看法。

原PO也條列出心中夢幻工作的標準，包括不看學經歷、工作量少、壓力低、非責任制、工時短、能準時下班，且不需要擔任管理職或背負決策責任。他強調自己重視的不只是工作內容，還包含整體職場氛圍，希望同事好相處、競爭不激烈，上班不必時刻緊繃。

▼原PO發文詢問若完全不討論薪水前提下，大家心中最「舒服」的工作會是什麼樣貌。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，立刻吸引大量網友回應，其中不少人答案相當一致，直指「兼職」最符合這些條件，「兼職，想做就做，不爽就直接噴或離職，反正也不用承擔什麼重要的責任」、「找兼職啊，符合你所有條件，每天上班就是坐著吃早餐，忙完事情就可以玩手機了，而且不用扛責任，時間一到就走人」。

▼不少網友認為「兼職」最符合這些條件。（示意圖／取自Pixabay）

除了兼職，也有人分享自身經驗，「目前因為工作不知道要做什麼，所以先跑去做保全慢慢思考」、「我做小公司的遠端工作，按件計酬，幾乎0社交，線上交辦事務，天天睡到自然醒，壞處是自己負擔電腦電費之類的，然後我現在剛好電腦壞了要自己去修」、「我的工作目前遠端，平常沒什麼事情，上面交待事情再做事，偶爾去公司一趟寄貨拿東西」。

另有網友提出較偏向理想型的答案，像是創作者、小說家或音樂製作人，雖然現實中收入不穩定，但若完全不考慮薪水，能自由安排時間、專注做自己喜歡的事，本身就是一種低壓力狀態。

（封面示意圖／取自Pixabay）

