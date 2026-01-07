不考慮薪水！他求「事少沒壓力」夢幻工作 網點名3職缺

不少人考慮年後轉職，一名網友分享理想工作，表示如果不考慮薪水，有沒有什麼職缺事少又沒壓力，還能準時上下班，貼文引發討論，不少網友點名工讀生、保全和創作者，這幾類工作相對自由，也不需要與同事過度競爭。根據yes123求職網統計，Z世代年輕人偏好自由度高且能結合興趣的工作，例如YouTuber、電競選手或作家等。

一名網友近日在Dcard上發文詢問，如果不考慮薪水，他認為最理想的工作應該每天準時上下班、氣氛輕鬆、不會過度競爭，入職門檻低、不要求學歷或經歷，且最重要的就是「事少又沒壓力」，很好奇有沒有符合這些條件的職缺。

廣告 廣告

許多網友留言指出，「兼職工作」最符合原PO的期待，不需承擔太多責任、壓力小，下班能準時走，只要排班時間配合即可，但具體工作量仍視產業而定。此外，不少人認為保全與創作者也符合原PO條件，因為不需與同事競爭，上班氣氛輕鬆，保全工作入職門檻低，定時巡邏後其餘時間相對自由；創作者若不以收入為考量，每天可自由安排創作，如寫歌、畫畫等。

根據yes123求職網2025年的問卷調查，Z世代（1997至2012年出生）男性最嚮往的夢幻工作依序為YouTuber（30.6％）、電競選手（28.8％）、工程師（27％）、職業運動員（25.2％）及網站小編（23.3％）；女性則偏好作家（31％）、網站小編（29.2％）、YouTuber（27.1％）、空服員（25.3％）及主播（22.9％），整體來看，自由度高、壓力低或能與興趣結合的工作，是年輕族群最重視的條件。

更多中時新聞網報導

孝淵誇温昇豪不藏私 難忘鹹菜燉豬骨

陳孝萱恢單 20歲兒鼓勵談戀愛

管罄嫁倪安東3年做人成功 許鈞鈞升格人妻