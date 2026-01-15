不考慮錢想做什麼？台灣人回答暖爆 蔡英文笑了：沒人考慮做總統嗎？

政治中心／黃韻璇報導

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後經常在Threads上與民眾互動，幽默風趣的發言每每引發討論，近日一名網友PO文詢問「不考慮錢想做什麼？」許多台灣人在底下留溫暖留言，14日蔡英文則回覆「沒人考慮做總統嗎？」瞬間吸引超過6萬人按讚。

11日有網友在Threads上PO文詢問「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」問題一拋出吸引超過3.5萬人按讚，逾7000則留言討論，許多台灣人的留言相當溫暖，紛紛表示「把所有病人的醫藥費付清」、「蓋一間可以容納台灣所有流浪動物的家，讓他們不再流浪」、「買單國防預算」、「收養所有父母不愛的小孩」、「把全台灣薪水不滿十萬的加到十萬」、「讓世界的每個孩子都能擁有公平的教育機會」。

還有人表示，「把所有要把台灣賣掉的人送到中國去」、「把台灣加裝個巨大引擎開到地中海選個好位置，跟中國說bye bye，從此擺脫潮濕、中國威脅、颱風」。眾人看完留言不禁感嘆，「我被下面台灣人的留言暖到需要開冷氣，這大概是為什麼外國人曾說：台灣人創造了一個天堂，可能連自己都不知道」、「這個留言區是我認為現在台灣很美好的原因，真的很多人是以利他的角度出發想事情的」、「看完留言，突然懂了為什麼臺灣人重視社會大於個人」。

就連總統蔡英文也開玩笑在底下留言「沒人考慮做總統嗎？」一句話吸引超過6萬人按讚，眾人紛紛笑回「柯文哲天天考慮，但是也沒做到啊，這是命」、「在您之後，我覺得總統沒這麼好當」、「這是考慮就能做的嗎！妳行妳上」、「做總統太難了，但妳做得很好」。

