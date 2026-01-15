不考慮錢想做啥？蔡英文「回1句」網讚：可以續任嗎

政治中心／饒婉馨報導

有一名網友近日在Threads上發出一篇貼文，詢問大家在不用考慮前的情況下，最想立刻做的事是什麼；原本底下充滿感人且利他的各種暖心願望，沒想到意外釣出前總統蔡英文親自留言，她開玩笑問大家「沒人考慮做總統嗎？」，幽默發言迄今已吸引超過7.4萬人按讚。





不考慮錢想做什麼？台灣人回答暖爆 蔡英文笑了：沒人考慮做總統嗎？

許多網友對於前總統蔡英文的回覆反應熱烈，還有人拜託她改名再回來當總統。（圖／翻攝自 Threads ＠j._.ennnny）

一名網友發文詢問大家「不用考慮錢最想做的事」，吸引超過 3.8 萬人按讚以及近7千5百則留言，瀏覽次數高達168.5萬次。值得一提的是，這篇文章竟意外釣出前總統蔡英文本人親自留言「沒人考慮做總統嗎？」，讓留言區氣氛瞬間變得輕鬆逗趣，當網友看到後，馬上陸續表示「在您之後，我覺得總統沒這麼好當」、「可以請您續任嗎？」、「可以改名成蔡台文再當兩次嗎？拜託」、「小英是我看過唯一卸任後還在發揚台灣的前總統」、「柯文哲天天考慮，但是也沒做到啊，這是命」。

網友留言的願望幾乎都是有利於社會大眾，讓原PO直言「好有愛」。（圖／翻攝自 Threads ＠j._.ennnny）

貼文曝光後，吸引許多網友的暖心回覆，像是「蓋一間可以容納台灣所有流浪動物的家」、「收養所有父母不愛的小孩」、「把所有病人的醫藥費付清」、「把全台灣薪水不滿十萬的加到十萬」、「把所有要把台灣賣掉的人送到中國去」；不禁讓其他人感嘆「我被下面台灣人的留言暖到需要開冷氣」、「才看了幾條留言，眼淚都快被逼出來了⋯」、「留言完全感受到臺灣人多數是團結不自私的，難怪很多人會說臺灣是一個天堂，確定是！」、「大家的願望都是為了別人，看了眼眶泛淚」。





原文出處：不考慮錢要做什麼？蔡英文「沒人考慮做總統嗎」…網偷酸：柯文哲天天考慮也沒做到

