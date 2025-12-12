不耐勸說脫口想抱著現金睡覺 婦領鉅款理由狂變不信是詐

cnews204251212a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名黃姓婦人透過網路，結識了1名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義博取信任，進一步誘導她前往郵局提領鉅款。台中市第四警分局表示，黃婦依指示到郵局，準備臨櫃提領新台幣130萬元，還佯稱要裝潢修繕位於台東的老家。員警到場發現，黃婦神情略顯緊張，說詞前後不一，查看她的手機對話紀錄，赫然發現對方早已「預先教戰」，指導她若遇到行員關懷提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」，才不會露餡。最後，員警及時勸阻了婦人提款念頭。

警方表示，當時行員察覺婦人提款的理由，可能不單純，立即通報轄區春社派出所處理；員警到場發現，黃婦神情略顯緊張，說詞前後不一，查看手機對話紀錄，也赫然發現對方早已「預先教戰」，指導她若遇到行員關懷提問，一定要用堅定語氣回答「裝潢用」。員警與行員一看對話內容，立刻心中有數，直指這是典型詐騙話術。

第四警分局表示，人婦面對員警詢問款項用途時，面露不耐從裝潢修繕、購屋頭期款，到最後竟脫口而出，「我抱著100多萬現金睡覺行不行？」，員警對於黃婦堅持匯款的態度，軟硬兼施再三勸說，就在氣氛僵持不下之際，連一旁辦理業務的民眾都看不下去，主動加入勸阻行列，還苦口婆心以自身家人案例提醒，婦人才打消提領現金的念頭，成功保住退休金。

第四警分局呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常事先教導被害人說詞，以規避金融機構查核，民眾務必提高警覺。如遇對方要求以現金方式進行大額交易，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，才能避免落入陷阱，守住辛苦賺來的血汗錢。

照片來源：台中市警方提供

