不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導
總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。
針對韓國瑜宣稱賴清德與民進黨打斷台灣安全4隻腳的其中3隻（保護中華民國、保護民主自由、維護兩岸和平），卓榮泰下午視察蘇澳溪分洪工程受訪則表示，今天本來到宜蘭蘇澳地區應該要關心災情，不過一路上聽到韓國瑜的講話，就順著韓國瑜的話來說。
卓榮泰提到，韓國瑜說一張桌子有4條腿代表不同意義，但這桌子上面還有兩盤菜，一盤是國民黨主席鄭麗文參加共諜活動，而這位共諜當時就是要消滅國民黨、中華民國，因此影響很大，更呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，「但是這件事情，身為國會議長也有國民黨籍的韓院長迄今沉默不語」。
他也說，另外一盤菜，則是中國針對國會議員沈伯洋發動全球追捕，此舉不僅違反自由民主人權，更是對人身安全的威脅；政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議長，而身為國會議長的韓院長迄今也沉默不語，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去，他應該要給國人一個明確的說法」。
