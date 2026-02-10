不聽勸！護理師偷吃人夫2度孕 妻氣炸提告

護理師與人夫偷情懷孕。（示意圖／翻攝自pexels）





高雄一名心理師阿輝（化名）長期偷吃同院護理師小花（化名），兩人不僅產下一子，小花二度懷孕後被妻子惠惠（化名）抓包崩潰求償，最終獲賠60萬元。

根據判決書，阿輝結婚三年後與小花發展婚外情，交往期間多次發生性關係並育有一名未成年子女，當小花再度懷孕時被惠惠抓包，3人簽署了協議書，要求小花與阿輝需斷絕關係，否則需連帶賠償1000萬元。

不甩正宮警告 曖昧訊息曝

不過惠惠隨後發現兩人並未收斂，小花仍持續傳送大量親密訊息給阿輝，請求與阿輝發生性行為，並要透過性行為將第二個孩子流產，甚至說「我可以幫你準備威爾剛」、「看你想怎麼玩」等語。

廣告 廣告

庭審期間，小花辯稱惠惠與阿輝的夫妻感情早已不睦，並無侵害配偶權，此外，她主張兩人任職於同一機關，協議書中全面禁止接觸的要求是限制其工作權，顯然違反公序良俗，應屬無效。

高雄地院與高雄高分院審理後，考量雙方身分、地位與經濟能力，認定小花確實違反協議且嚴重侵害惠惠的配偶權利，最終判決小花應賠償惠惠60萬元。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

約人妻土地公廟激戰 粗工竟用私密片逼再來一次

徵信社抓出軌偷懶 裝追蹤器報抓包！下場慘了

玩遊戲認識！人妻激戰已婚男懷孕墮胎 綠帽尪崩潰

