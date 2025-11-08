不聽對方澄清！川普堅稱白人遭「種族屠殺」 美國杯葛南非G20峰會
編譯林浩博／綜合報導
二十國集團（G20）峰會將於本月在南非約翰尼斯堡登場，但美國總統川普7日宣布，將對峰會予以杯葛，理由是他不斷聲稱的當地白人遭到「種族屠殺」。即便南非政府對此說法予以澄清，但川普顯然並未聽進去。
「種族屠殺」
川普在自家平台「真實社群」（Truth Social）PO文，批評「G20由南非舉辦是奇恥大辱」，聲稱「南非白人（Afrikaner，荷蘭、法國與德國移民的後裔）正遭到殺害與屠殺，他們的土地與農場正被非法充公。 」
川普最終補充說：「只要這些人權迫害仍持續，美國政府官員就不會出席。我倒是很期待2026年在佛州邁阿密舉行的G20！」
南非人口以黑人為主，而川普自從1月回鍋白宮，就一直宣稱當地白人遭到迫害，即便南非的政府與白人官員都予以否認。川普6日還放話，他不會參加G20峰會。
今年度的G20峰會將在11月22日至23日舉行，各界本來預期美國副總統范斯（JD Vance）會代替川普到場，但有知情人士向美聯社透露，范斯確定不前往。
南非新《徵收法》爭議
南非與川普政府關係緊張的源頭，是1月南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）引入新法，試圖解決土地所有權不平等的問題。因為南非即使30多年前已脫離種族隔離，全國四分之三的私有地，依然在少數的白人手上。
新法將讓國家徵收土地變得更容易，拉瑪佛沙對此強調，此舉並非充公，而是建立公平的重分配架構，以便當局在土地遭廢棄之類的特殊情況，能夠將之「零補償」徵收。
不過，南非才剛通過新《徵收法》，川普就發文痛批該國「充公土地，很苛待特定階層的人民」，並揚言「美國對此不會容忍，我們會有所行動」。川普5月即給予59名南非白人難民的身分，以他們遭受種族歧視為由，予以重新安置。
川普「移花接木」的證據
同樣在5月，拉瑪佛沙造訪白宮，川普身為東道主，卻對這名貴賓發動奇襲，當他的面聲稱南非白人遭到「種族屠殺」，並拿出所謂的影像「證據」。但這些「證據」經媒體查證，其實是路透社在民主剛果拍攝的影像，與南非毫無關係。
儘管遭遇突襲，拉瑪佛沙仍保持冷靜。他否認川普的指控，並告訴對方，「如果真有對南非白人農民的屠殺，我敢跟你打賭，這幾名男士就不在這裡」，手還指著三名在場的南非白人，分別是兩名專業高爾夫球好手厄尼艾爾斯（Ernie Els ）與雷蒂夫古森（Retief Goosen），以及南非首富魯柏特（Johann Rupert）。
不存在的「屠殺」
南非歷史學家杜博（Saul Dubow）在英國劍橋大學任教，他先前接受半島電視台訪問，直言川普的白人遭種族屠殺說法是「幻想」，毫無關注的價值。杜博認為，川普真正不滿的，或許是南非在國際刑事法院對以色列的加薩戰爭，提起種族滅絕訴訟。
話雖如此，川普政府依然堅持南非白人遭到大規模迫害。白宮10月30日即表示，美國的難民收容上限，將大砍至史上最低的7500人，而且優先考慮接收南非白人。
