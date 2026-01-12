不聽川普命令請辭 Fed主席竟遭刑事調查! 離譜罪名曝光 鮑爾強硬回應了

外媒披露，美國華盛頓特區聯邦檢察官辦公室已對聯準會主席鮑爾啟動刑事調查。 圖：翻攝自X / @RadarHit

[Newtalk新聞] 據美國媒體披露，美國華盛頓特區聯邦檢察官辦公室已對聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）啟動刑事調查，調查重點放在聯準會華府總部整修計畫，以及鮑爾過去在國會說明該案時，相關說法是否與實際情況一致。

根據《福斯新聞》引述《紐約時報》內容指出，檢方關注的核心在於，鮑爾是否在國會聽證中，有正確的描述這項高達 25 億美元的整修工程規模與成本。

聯準會總部外觀圖。 圖：翻攝自 X

對此，鮑爾已證實聯準會收到司法部相關通知，但他強調，這項行動「前所未見」，並形容整起事件「帶有政治動機」。鮑爾在昨（11）日晚間發布影片聲明指出，所謂刑事威脅並非源於去年在國會的證詞，也與建築整修細節無關，而是因聯準會在利率政策上，未照總統偏好降息。

然而，美國司法部長邦迪傳已指示檢察官「優先調查」任何可能濫用納稅人稅金的行為。 圖：擷取自 @rainbow78521 X 分享影片

對此，白宮與美國司法部發言人均尚未回應。但據《財聯網》指出，司法部長邦迪（Pam Bondi）已指示檢察官「優先調查」任何可能濫用納稅人稅金的行為。

近年來，鮑爾與美國總統川普（Donald Trump）的關係持續緊繃。川普多次公開要求聯準會大幅降息，主張此舉可為美國節省巨額利息支出；但聯準會在評估通膨與關稅影響後，長時間維持基準利率在 4.25% 至 4.5% 區間，僅管後來有稍後調整，但仍引起川普的不滿。

川普過往視察聯準會工程時，便曾批評整修案的高額費用。 圖：達志影像／美聯社

而這次聯準會總部整修案，工程經費由聯準會自籌，並未動用國會撥款與納稅人稅金。聯準會本身就為自給自足機構，並不依賴國會撥款支付營運支出。

聯準會甚至在網站上發佈了「常見問題」文章，重申了鮑爾在國會中對國會議員的回答，包括虛擬參觀、照片以及對工程提案的注釋。在解釋成本超支時，聯準會列舉了與材料、設備和人工相關的費用，以及其他突發情況。

鮑爾過去曾在參議院銀行委員會說明，整修工程並未加入外界傳聞的奢華設施，強調大多為老舊建物的安全與防水改善。他也坦言，工程成本增加部分來自不可預期的施工困難與通膨因素，整體工程預計於 2027 年秋季完工，員工則將於 2028 年初進駐。

