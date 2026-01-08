不聽我的就走人! 川普命美退出66國際組織 他們「不再服務於美國利益」

美國總統川普。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

[Newtalk新聞] 據《美聯社》報導，當地時間 7 日，美國總統川普簽署了一項總統備忘錄，指示美國退出 66 個「不再服務於美國利益」的國際組織。

美國白宮當日發表聲明表示，根據該備忘錄，美國政府將停止對 66 個國際組織、機構及委員會的參與和資助，其中包括 35 個非聯合國組織和 31 個聯合國機構。

白宮在社交媒體的相關動態中強調：「美國優先（AMERICA FIRST）。」

川普不再奉行多邊主義，美國國際開發總署（USAID）面臨大幅裁撤。 圖：翻攝自騰訊網

《美聯社》獲取的部分清單顯示，本次美國退出的國際組織多與聯合國相關，涵蓋聚焦氣候、勞工等議題的各類機構、委員會與諮詢小組，川普政府將其歸類為迎合多元主義及「覺醒」倡議的組織。

美國國務院在一份聲明中稱：「川普政府發現，這些機構職能重疊、管理不善、無存在必要、浪費資金、運作低效，部分機構被別有用心者操控，推行有悖於美國利益的議程，甚至對美國的主權、自由及整體繁榮構成威脅。」

這是美國退出全球機構的最新動作。此前，川普政府已暫停向世界衛生組織、聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織等機構提供支援。美國在聯合國繳費問題上也採取「選擇性參與」策略，僅支持符合川普議程且服務於美國利益的機構與項目。

美國總統川普命國務院退出多個聯合國組織，圖為他於 9 月 23 日在聯合國大會發表演說。 圖：達志影像／美聯社 圖：達志影像／美聯社

國際危機組織聯合國事務負責人丹尼爾·福蒂（Daniel Forti）指出：「我們可以看到，當下美國的多邊主義政策已徹底固化，那就是『要麼聽我的，要麼走人』。這清晰地表明，美國希望國際合作必須按自身的條件來開展。」

許多獨立非政府組織表示，由於川普政府去年通過美國國際開發署大幅削減對外援助，大量專案被迫終止。

