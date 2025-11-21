不聽神明警告！許效舜突昏迷躺醫院 警示信仰重要性

許效舜近日與鄭仲茵一同探訪，桃園的龍潭龍元宮和三元宮錄製實境節目《神之路》，節目中他分享自己不聽神明警告而住院的經歷。許效舜提到，這樣的舉動源自神明的指示，提醒他要懂得分享與回饋。

近日許效舜（右）、鄭仲茵錄製節目分享不聽神明勸戒，結果他超慘下場竟淪住院。（圖／東森超視提供）

許效舜表示，從小便擁有感應神明的能力，但因年輕時叛逆而不願意面對。某次神明給予他嚴重警告，卻未能引起他的重視，最終導致他在醫院醒來的窘境，這讓他深刻反思神明的提醒是多麼重要。節目中，許效舜與鄭仲茵一起走訪桃園的廟宇，並關心當地商家的生意情況。他慷慨為一家經營了三十年的黑糖麥餅店請客，令老闆娘感動不已。

鄭仲茵則因黑糖麥餅的美味而忍不住提前偷吃，讓許效舜無奈地表示，錄影前就把食物吃光，可能會影響展示效果。許效舜強調，聆聽神明的訊息是非常重要的，因為有時候聽到的警告可能是為了避免更大的災難。他也對鄭仲茵在節目中的進步表示讚賞，認為她已經逐漸適應了實境節目的節奏。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

