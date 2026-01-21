不聽話就「放血」！陸嫩嬰遭母狂扎「600針」 斷針卡頸椎險死

大陸雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣一名10個月大男嬰，疑似長期遭親生母親以針扎方式虐待，只要不聽話就「放血」，全身布滿約500至600個針孔。上海交通大學醫學院附屬新華醫院脊柱中心主治醫師隋文淵在網路上發布影片揭露此案，目前當地公安局已介入調查。

雲南10個月大男嬰遭母狂扎針放血。 （圖／翻攝紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，隋文淵醫師在影片中表示，這名男嬰此次就醫的原因，是母親將納鞋底的針從脖子穿入，針柄斷裂後針體留在頸椎內需要手術取出。從影片畫面可見，孩子的腳部、頭部、軀幹等多處布滿針孔，且有黑色結痂。隋醫師指出，只要孩子不聽話或出現發燒感冒的情況，母親就會用針扎孩子放血，這名母親可能存在精神疾病。

手術過程面臨多重挑戰。隋醫師說明，由於孩子父母不清楚針的具體形態，他從網路搜尋資料後注意到，納鞋底的針前方有倒刺，必須考慮順向還是逆向拔除。他表示，如果有倒刺順向拔除可能鉤到其他組織，存在風險。此外，孩子年齡太小，頸椎發育不成熟，手術風險遠高於成人。

針尾緊鄰頸動脈的位置更增添手術難度。隋醫師強調，如果在手術中損傷頸動脈可能危及生命。他在影片中提到，會診當天完善檢查後順利完成手術，孩子當天還出現高熱情況，因為針是帶鐵鏽的，術後3至4天孩子體溫已經降下來，已轉出加護病房。

涉事母親將納鞋底的針從男嬰脖子穿入。（示意圖／翻攝淘寶）

對此，墨江哈尼族自治縣多個部門已對此事展開處置。民政局兒童福利和區劃地名股工作人員告訴記者，工作人員已入戶走訪。婦聯的工作人員回應《紅星新聞》，目前已介入此事，小孩在醫院治療，其母親也已送醫。

墨江哈尼族自治縣公安局聯珠派出所則答覆記者，第一時間已開展調查，在調查核實後，相關情況會以官方通報的形式及時發布。隋醫師在影片中也稱，目前已經報警，當地警方正在處理。1月20日，記者聯繫墨江哈尼族自治縣公安局詢問具體情況，工作人員表示正在核查。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

