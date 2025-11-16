不聽警勸！ 網紅酒後硬開千萬法拉利 酒測值0.87

台北市 / 綜合報導

8日清晨，一名孫姓駕駛開著要價千萬的法拉利，離開台北市東區一間夜店。一開始在路邊被警方攔下，勸戒他如果有喝酒要找代駕，沒想到駕駛仍執意開車，被逮後辯稱只是要把車停好，但酒測值高達0.87遭送辦，車上的女乘客也連坐被罰。孫姓駕駛被起底，是一名有高學歷的虛擬貨幣網紅，作風高調，在幣圈小有名氣。

警方VS.孫姓網紅說：「你的車嗎，對啊，沒有喝酒吧，有喝酒，那要找代駕喔，對啊。」嘴上說會找代駕，沒想到不到10分鐘，0010，警方發現車子居然在移動，連忙鳴笛上前攔查。

警方VS.孫姓網紅說：「你怎麼開車然後又沒繫安全帶，我只是把車停好就好了，再來再來再來，分析中。」男子辯稱只是要停車，但一連串的違規，也被警方逮個正著。

記者李采臻說：「男子在人行道違停被攔查，沒想到就在20公尺內的路口，在這裡被警方發現，他不但酒駕，還在單行道逆向。」事發就在台北市東區商圈，8日清晨男子剛從夜店離開，開著的是要價千萬的法拉利，而他身分也曝光。

主持人VS.孫姓網紅說：「請教他怎麼賺錢的，好厲害喔，做什麼職業，加密貨幣。」原來這名孫姓男子是一名網紅，經常在社群PO出跟愛車的合照，高學歷背景再加上名車，讓孫姓網紅在幣圈小有名氣。

主持人VS.孫姓網紅說：「那要怎麼樣，才可以賺到一台法拉利，你先虧500萬吧，台大延畢仔，你幹嘛，領畢業證書啊。」北市警大安分局敦化所所長呂政隆說：「孫男竟然不顧勸戒，仍然酒後上路，所以予以攔查，並進行酒測，經過酒精呼氣檢測，濃度高達每公升0.87毫克。」姓男子不聽勸酒駕遭逮，不僅訊後被移送，車上的女乘客也連坐挨罰。

