不肖人士利用花蓮縣救助金專戶詐騙 籲請鄉親提高警覺

近期有不肖人士利用網路約會之名義，提供花蓮縣社會救助金專戶請受害者匯款，完成轉帳後方可進行約會。

花蓮縣政府社會處表示，花蓮縣救助專戶帳號（專戶號碼：018-038-09820-7）近期遭不肖人士廣宣詐騙，陸續收到多筆一一00餘元捐款，幸好有機警民眾通報，經警局與銀行緊急通知，獲知是最新詐騙手法，該行為除對公眾詐騙捐款，還可能涉及個人資料外洩的危機，並將專戶帳號當人頭戶，導致專戶被凍結，嚴重影響其運作，因此務必提高警覺。

花蓮縣長徐榛蔚呼籲，民眾千萬不要上當，本府將竭盡所能，防止類似事件再次發生，若有發現詐騙行為，請立即舉報。

花蓮縣政府強烈譴責這種詐騙行為，並提醒注意以下事項：

1.保護個人資料：請保護好您的個人資料，不要隨意向不明來歷的個人或組織提供敏感信息，以免受到不當使用和外洩。

2.舉報和聯繫：如果您遭到詐騙，請立即向當地警方舉報或165求證，或聯繫花蓮縣政府社會處：03-82271717#397-399，查問訊息。